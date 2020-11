Eerste Stolpersteine gelegd in Alphen aan den Rijn: 'Wel heel indrukwekkend om te zien'

De Stolpersteine zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 'In de negentiger jaren meende hij dat ie iets terug moest doen voor al het leed dat zijn landgenoten in de zwarte periode van Duitsland in Europa had aangericht', zegt Kees Visschedijk van Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers tegen mediapartner Studio Alphen. Het zijn steentjes van tien bij tien centimeter, met daarop een messing plaatje waarin de naam van het slachtoffer staat. Inmiddels liggen er, verspreid door Europa, meer dan 75.000 van deze stenen.

Voor het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn liggen nu drie struikelstenen. Doorgaans wordt een Stolperstein voor het huis gelegd waar een slachtoffer heeft gewoond. Omdat de huizen van deze drie slachtoffers simpelweg niet meer bestaan, is ervoor gekozen om ze voor het gemeentehuis te plaatsen. Er is een steen voor Jenny Thurin, Joseph de Leeuw en Mathilde Neuwahl. Thurin werd in 1943 vermoord in Sobibor, De Leeuw en Neuwahl werden beiden in 1942 vermoord in Auschwitz.

Ruim zestig Stolpersteine

De plaatsing van de eerste stenen had een hele gebeurtenis moeten zijn. Demnig zou naar Alphen aan den Rijn afreizen om de stenen persoonlijk te plaatsen en er hadden verschillende toespraken worden gehouden. Vanwege de coronamaatregelen is dat programma afgelast. Desondanks is Visschedijk blij dat de Stolpersteine er nu liggen. 'Ik ben zo lang met deze mensen bezig, dat het bijna familie van je wordt. Het is wel heel indrukwekkend om te zien dat die stenen er nu liggen.'

Het plan voor de aankomende jaren is om ruim zestig struikelstenen te plaatsen, verspreid door de hele gemeente. 'We willen eigenlijk dat de stenen onderhouden gaan worden door de jeugd, door de scholen. Zodat ze één keer per jaar hun oorspronkelijke kleur weer terugkrijgen', legt Visschedijk uit. 'Deze geschiedenis moet eigenlijk weer levend worden door mensen te laten zien dat daar waar ze lopen, dat dat een historische plek is. En dat ze daarom op zoek gaan naar de achtergronden die bij de steentjes horen.'

