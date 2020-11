Goudse scholengemeenschap blij met financiële steun: 'Maar waar halen we de docenten vandaan?'

'Het is hartstikke fijn dat er extra geld komt, maar doe er ook extra docenten bij. Want dat wordt de volgende zoektocht, waar haal je die zo snel mogelijk vandaan. Alleen geld is niet genoeg', zegt Maria van der Welie, directeur van de vmbo-afdeling van scholengemeenschap Goudse Waarden maandagochtend in een eerste reactie dat er extra geld naar het onderwijs gaat. 'Er is veel lesuitval. We hebben veel docenten die thuiszitten en best een grote groep leerlingen die thuiszit.'

Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra, meldt de Rijksoverheid maandag. Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten.

Ook moet zo de werkdruk van leraren verminderen. Met het geld kunnen scholen meer leraren aanstellen, ondersteunend personeel betalen of gastdocenten inhuren. Zo kunnen ze in coronatijd hun werk goed blijven doen.

Leraren zitten thuis

‘Het is een wisselend beeld’, vertelt Van der Welie over de lesuitval in West Wordt Wakker op Radio West. 'Het lijkt de laatste weken dat in toenemende mate docenten thuiszitten. Dat komt dan doordat hun partner positief getest is, of ze zelf wachten op de uitslag of dat ze zelf positief zijn. En dat levert voor ons meteen problemen op. We kunnen streamen, want de technische hulpmiddelen hebben wel. Maar een klas op school en een docent thuis, dan heb je wel toezicht nodig.'

Van der Welie was verrast door het nieuws van de extra financiële steun. Ze vraagt zich nu wel af waar die docenten vandaan moeten komen. Door het lerarentekort is er in sommige regio's al jaren een schreeuwend tekort aan bevoegde onderwijzers. 'Het is echt een probleem, want die docenten zijn er niet. In die zin: het is ook belangrijk dat die leerlingen de docenten kennen. Dat ze er een band mee hebben. Elke willekeurige docent voor een vmbo-klas zetten werkt ook echt niet altijd goed.'

Erkenning

Van der Welie is blij dat er gezien wordt dat er een probleem is. 'Die stap is fijn en het wordt serieus genomen. Het tekort van onderwijzers is er. We zullen samen met de overheid tot een oplossing moeten komen. We hebben wel te maken met een hogere werkloosheid. Misschien willen mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt de stap maken naar het onderwijs. Aan die kant biedt het misschien wel kansen aan het onderwijs.'

