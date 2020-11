Vandalen vernielen kersthuisjes Haagse pub: 'Plein vol met kapotte ballen en mokken'

Voor de pub van Van Aller in het Zeeheldenkwartier staan twee kersthuisjes in de vorm van een pentagon. Een is gevuld met allerlei spulletjes en de ander is nu leeg. 'Toen ik de huisjes neerzette met de spulletjes, wist ik dat de kans bestond dat zoiets zou gebeuren. Alleen dan hoop je dat ze nog iets pikken. Maar dit was gewoon vandalisme. Het Prins Hendrikplein tot en met het Koningsplein ligt vol met kapotte ballen en mokken en sjaals in de modder. Waar is dat nou leuk voor?', vraagt hij zich af in West Wordt Wakker op Radio West.

De schade van de vernieling loopt aardig op. 'Ik heb het uitgerekend en dan kom je op 1300 euro en dan tel ik de ramen en de deur niet mee. Maar welke ondernemer investeert nog geld om iets te maken en dan nog te verkopen in deze tijd? En dan heb ik dat gedaan, en dan wordt het allemaal gesloopt.'

Een van de twee kersthuisjes | Foto: Patrick van Aller

Warm gevoel

'Je krijgt er wel buikpijn van, maar ik moet eerlijk zeggen dat de positieve gevoelens blijven hangen', vertelt Van Aller. Ik heb niet normaal veel reacties gekregen. Ik krijg echt een warm gevoel van al die support.'

Van Aller is trots op zijn huisjes. 'Die huisjes zagen er zo vet uit. Het was een soort mini-Bijenkorf in het Zeeheldenkwartier. Er stond een file voor de deur, mensen gingen op de foto, kinderen gingen nog met papa en mama een wandelingetje maken en naar de etalage kijken. Het was echt een dingetje in de wijk.'

'Mensen in shock'

'We hebben ook de boel de boel gelaten afgelopen weekend. Mensen mochten echt wel even zien wat er was gebeurd. Mensen waren echt in shock.'

Inmiddels hangt er een briefje | Foto: Omroep West

De Hagenaar laat zich niet kisten en gaat gewoon door. 'Ik vind het best wel leuk om die huisjes in te richten. Ik heb het gisteravond laten opruimen. Ik ga het gewoon weer inrichten. We gaan er gewoon weer voor. Ik verheug me er weer op. Mijn vrouw noemt mij tegenwoordig de stylist van het westen. En die gasten: zoek het lekker uit.'