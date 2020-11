Oorlog in Den Haag: Wie is de man met de alpinopet?

In het kader van 75 jaar vrijheid ging het Haags Gemeentearchief op zoek naar Haags filmmateriaal dat tijdens de bezetting is geschoten. In totaal kon het Gemeentearchief de afgelopen maanden 75 films in de beeldbank opnemen. Die films werden gevonden in andere archieven zoals Beeld en Geluid en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), maar ook gewoon bij de mensen thuis op zolder.

'Omdat we intensief research hebben gedaan op alle beelden, viel het op dat we telkens dezelfde man tegenkwamen', aldus het Haags Gemeentearchief. 'Hij heeft een filmcamera, draagt soms een alpinopetje en een sjaal en heeft een bril en vlasbaardje. We komen hem zo vaak tegen dat we enorm nieuwsgierig zijn geworden. Wie is die man?'

Amateurfilmer of journalist?

Het Gemeentearchief laat weten helemaal niks van de man te weten, zelfs niet of het een Nederlander is. 'Maar wie weet zijn er (oud)inwoners van Den Haag die meer weten. De man zelf zal niet meer leven, maar hopelijk komen we te weten wie hij is en waarvoor hij werkte. Bijvoorbeeld voor een persbureau, of was hij een amateurfilmer? Het feit dat we hem terugzien tijdens een redactievergadering en in gezelschap van andere verslaggevers, suggereert dat hij journalist is.'

Heb jij meer informatie over de filmende man met de alpinopet óf heb jij beelden van Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog? Mail dan naar haagsgemeentearchief@denhaag.nl