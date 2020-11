Boeren mogen niet bij paleis demonstreren, rijden nu in defilé langs

Het boerenprotest van Farmers Defence Force (FDF) mag dinsdag niet plaatsvinden bij Huis ten Bosch in Den Haag. De boeren wilden de koning een brief overhandigen tegen de aanstaande Omgevingswet. Dit is door de gemeente Den Haag verboden, de boeren moeten naar de Koekamp. De ANWB waarschuwt voor een drukke ochtendspits in de regio, omdat de boerenorganisatie hoopt dat tweeduizend boeren naar Den Haag komen.

De boeren wilden om 09.00 uur dinsdagochtend bij het huis van koning Willem-Alexander aankomen, om hem daar persoonlijk een brief te kunnen overhandigen tegen de aanstaande Omgevingswet. Met de actie, die Code Oranje heet, willen de boeren voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Carola Schouten wil dat de Tweede Kamer de wet voor de kerstvakantie heeft behandeld, maar de boeren hebben grote bezwaren.

De gemeente Den Haag heeft deze actie maandagmiddag verboden. De boeren mogen van 9.00 tot 11.00 uur demonstreren op de Koekamp. 'Demonstreren bij Paleis Huis ten Bosch is niet toegestaan', zo schrijft de gemeente Den Haag in een verklaring. 'Daarom is aangeboden dat een kleine delegatie van demonstraten een schrijven kan aanbieden aan de directeur van het Kabinet van de Koning.'

Trekkerdefilé

In plaats hiervan houdt de actiegroep nu een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch. De actiegroep heeft daarvoor volgens bestuurslid Sieta van Keimpema toestemming van de gemeente Den Haag en de politie. Deze instanties besloten maandag dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan.

'We hebben er niet veel begrip voor dat we niet voor de hekken van het paleis mogen demonstreren', zei Keimpema maandag. 'Want de weg langs het paleis is een gewone doorgaande weg, die ook niet heel onmisbaar is als verkeersader. We zien het nut niet van het verbod. Maar we willen dat alle aandacht uitgaat naar onze noodkreet over de stikstofplannen van het kabinet en daarom doen we zoals ons is gevraagd.'

Verkeersdrukte

Na een 'trekkersdefilé' om 11.00 uur bij het paleis willen de boeren dinsdag naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam rijden waar in de middag nog een manifestatie plaatsheeft. Tijdens de actiedag gelden coronamaatregelen als het dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand.

Wat het boerenprotest precies gaat betekenen voor de verkeersdrukte, is volgens de ANWB en Rijkswaterstaat op dit moment nog 'koffiedik kijken'. De actiegroep heeft namelijk nog niet exact bekendgemaakt hoeveel boeren met het protest meedoen, of ze met de trekker komen, welke route ze nemen en of ze over de snelweg gaan. 'Of er verkeersdrukte gaat ontstaan, is daar allemaal van afhankelijk. Het zijn een hoop mitsen en maren', zegt de ANWB. Ook Rijkswaterstaat is alert op informatie over de plannen van de boeren, die waarschijnlijk vanaf maandagavond al naar Den Haag gaan rijden.

Maandagavond vertrekken

FDF-voorman Mark van den Oever zei maandagochtend tegen Omroep Brabant dat er naast vierhonderd actievoerders met trekkers ook nog honderd Brabantse boeren zonder trekker komen. 'Ik hoop landelijk op 2000 actievoerders', aldus Van den Oever. Ook zouden sommige boeren maandagavond al rond 21.00 uur vanuit Brabant vertrekken, en niet de snelweg opgaan.

