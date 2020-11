Corona-expert vreest lange lockdown: 'Gaat de maatschappij dat trekken?'

De huidige lockdown zou wel eens tot januari kunnen gaan duren. Dat is de angst van Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 'In dit tempo duurt het nog zes weken voor we de gewenste besmettingsgraad hebben. De vraag is of de maatschappij dat gaat volhouden.'

Schellekens maakt deel uit van het Red-Team. Dat geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies over het kabinetsbeleid. Hij heeft met zijn collega's regelmatig kritiek geuit op de coronamaatregelen en vindt dat de regering verder moet gaan. 'Wij zeggen al een tijd dat het ingrijpen van het kabinet snel, krachtig en kort moet zijn. Snel kan al niet meer, dan hadden we de tweede golf al in september aan moeten pakken. Maar krachtig en kort kan nog steeds.'

De oud-inspecteur ziet dit echter niet gebeuren. 'Het kabinet zal afwachten of de daling van het aantal nieuwe besmettingen zich doorzet voor ze nieuwe beslissingen zullen nemen. Zoals het er nu naar uitziet komt er dinsdag geen nieuwe persconferentie en vervallen de maatregelen die veertien dagen zouden gelden, zoals de sluiting van de bioscopen en de musea. Hier lijken geen nieuwe maatregelen voor in de plaats te komen.'

Politieke afweging

Schellekens vindt het een goede zaak dat de ingrepen van twee weken geleden niet worden verlengd. 'Musea en bioscopen zijn niet de grote brandhaarden. Musea hebben het over het algemeen goed voor elkaar en het is hier goed mogelijk om afstand te houden. Dat deze toch twee weken dicht moesten was dan ook meer een politieke afweging dan dat het invloed op het aantal besmettingen heeft.'

De overige maatregelen, zoals de sluiting van de horeca, die blijven voorlopig wel nog van kracht. Schellekens vreest dat dit tot januari nodig gaat blijven. 'We weten nu dat bij deze maatregelen de besmettingscijfers in twee weken ongeveer halveren. Twee weken geleden hadden we 11.000 nieuwe besmettingen per dag, nu zijn dit er nog tussen de vijf- en zesduizend. Volgens de WHO moeten we in Nederland naar een grenswaarde van 850 nieuwe besmettingen per dag, dan hebben we het virus onder controle. Dat is de grens die Duitsland ook aanhoudt. Als we uitgaan van een halvering per twee weken, dan duurt het nog zes weken voor we onder die grens zitten en zouden we de huidige maatregelen tot januari moeten houden.'

Scholen dicht

Volgens het Red Team is dit te lang. 'Kan de maatschappij het zo lang nog aan? Dit is dus de reden dat wij pleiten voor strengere maatregelen, zodat je sneller onder die 850 nieuwe besmettingen zit en we dingen weer geleidelijk kunnen openen. Zo zouden wij graag zien dat de scholen twee weken dichtgaan.'

Schellekens kijkt ook alvast vooruit naar de komende feestdagen. 'Het zal me niet verbazen als het kabinet voor de kerstdagen met een versoepeling komt, zodat restaurants open kunnen en grotere groepen mensen bij elkaar mogen zijn om met elkaar kerst te vieren. En daar zou ik ook wel begrip voor hebben, want ik kan me voorstellen dat er wel behoefte is om iedereen even wat lucht te geven.'

Derde golf

Mocht het aantal nieuwe besmettingen flink zijn teruggebracht, dan hoopt Schellekens dat de betrokken organisaties er voor zorgen dat ze goed voorbereid zijn op een derde golf. 'Het bron- en contactonderzoek moet goed geregeld zijn om het virus goed te kunnen blijven bestrijden. En de ziekenhuizen hebben rust nodig. Want die lopen altijd een paar weken achter de piek aan. Daar is het nu dus nog steeds crisis. En dan heb ik het nog niet eens over de uitgestelde zorg, want dat moet ook allemaal nog ingehaald worden.'

Volgens Schellekens geeft dit aan hoe belangrijk het is dat het aantal nieuwe besmettingen zo snel mogelijk wordt teruggebracht. 'Als we nog twee of drie maanden in de tweede golf blijven zitten, weet ik niet of de maatschappij dat wel gaat trekken.'

