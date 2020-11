Twee jaar celstraf geëist tegen docent (54) die ontucht pleegde met student (16)

In augustus dit jaar werd bekend dat M., die werkzaam was als docent 'orde en veiligheid' op het ROC Mondriaan een seksuele relatie met een van zijn leerlingen had ontwikkeld. M. heeft zelf drie studerende kinderen en werd na de openbaringen direct ontslagen.

Volgens M. had hij geen kwaad in de zin. 'Ze gaf me een goed gevoel', vertelde hij in de rechtbank. M. zou zich hebben opgesteld als een vertrouwenspersoon naar het kwetsbare meisje. De leerling kwam bij M. om te praten over haar psychische problemen. Die gesprekken gingen uiteindelijk over in een seksuele relatie.

Burn-out

M. sprak meerdere keren met het slachtoffer af. Dan hadden ze seks in zijn caravan in Brielle, of een hotel in Wassenaar. M. heeft het meisje ontmaagd. Volgens de advocate van M. is er geen sprake van meerdere slachtoffers. M. zou de relatie hebben gezien als 'medicijn tegen een burn-out'. De aanklaagster zag dat anders. 'Hij maakte misbruik van haar kwetsbaarheid, hij had doordrongen moeten zijn van het schadelijke van zijn handelen.'

M. gaf aan nog steeds contact te hebben met zijn slachtoffer. Hij gaf toe dat de relatie hoogstwaarschijnlijk voortgezet zou zijn als hij niet was aangehouden. 'We hadden het erover. Ik zag het wel voor me: huisje, boompje, beestje.' Die reactie is voor de rechtbank reden tot zorgen. 'De liefde bij verdachte is nog niet weg, hij gaat gewoon weer contact met haar opnemen', reageerde de aanklaagster.

Strafeis

Het OM ziet M. het liefst terug in de gevangenis. Daarom eiste het OM maandag twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook wil het OM dat de Haagse rechtbank hem drie jaar lang een beroepsverbod in het onderwijs oplegt. Omdat het slachtoffer over een paar maanden 18 wordt, zou M. ook een contactverbod en verplichte begeleiding moeten krijgen.

De advocate van M. is van mening dat haar cliënt door het ontslag, de brieven die de school heeft verstuurd en de twee weken voorarrest in augustus wel genoeg is gestraft. Zij vroeg de rechtbank daarom om een voorwaardelijke straf.

Op 30 november doet de rechtbank uitspraak.