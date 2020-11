Naaldwijker Maik Kuivenhoven debuteert op WK Darts

Maik Kuivenhoven uit Naaldwijk maakt in december zijn debuut op het wereldkampioenschap darts in Londen. De 32-jarige Naaldwijker kreeg die bevestiging afgelopen weekend van dartsbond BDO, meldt mediapartner WOS.

Kuivenhoven start in de eerste ronde van het grootste darttoernooi ter wereld. Die ronde mag Leidschendammer Jeffrey de Zwaan overslaan. De beste 32 spelers van de wereldranglijst komen pas in de tweede ronde in actie. De Zwaan staat 23ste op die mondiale ranking.

Ook Dirk van Duijvenbode uit 's-Gravenzande is in december te zien in de Engelse hoofdstad. Van Duijvenbode was één keer eerder actief op het WK. In 2015 strandde hij al in de eerste ronde na verlies tegen Raymond van Barneveld.

