Plaszak voor patiënten in strijd tegen milieuvervuiling in het riool

Het Reinier de Graafziekenhuis in Delft geeft de komende tijd plaszakken mee aan mensen die voor een CT-scan contrastvloeistof hebben gekregen. De patiënten moeten tot 24 uur na de scan in die zak plassen, en niet in het toilet. De plaszak is een experiment om te kijken of de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater teruggebracht kan worden. Behalve het Reinier de Graafziekenhuis, doen ook het Erasmus MC in Rotterdam, Maastricht UMC+ en nog drie andere ziekenhuizen mee aan dit experiment.

Patiënten die voor een CT-scan een contrastvloeistof krijgen ingespoten, plassen de resten van die vloeistof binnen 24 uur weer uit. Dan is de vloeistof uit het lichaam verdwenen, maar de restanten komen vervolgens via de urine terecht in het riool en van daaruit in het oppervlaktewater. Omdat het een chemisch goedje is, is het slecht voor het milieu.

Volgens de initiatiefnemers van de proef wordt er jaarlijks zo'n 140 ton medicijnresten en 30 ton röntgencontrastvloeistof via zuiveringen op het oppervlaktewater geloosd. Omdat de resten contrastvloeistof via de plas naar buiten komen, denken ze die hoeveelheid vrij simpel te kunnen terugbrengen door mensen in een zak te laten plassen. Die zak kan vervolgens bij het restafval worden gedumpt. Om te voorkomen dat het een rommeltje wordt op het toilet zit er in de plaszak iets waardoor de urine direct stolt.

Verspreid over Nederland

Enkele jaren geleden werd al een proef gedaan in Deventer, maar de ziekenhuizen in andere delen van het land trokken de uitkomsten in twijfel omdat Deventer in het oosten van land ligt en een relatief klein ziekenhuis heeft. Daarom is nu gekozen voor een proef met zes ziekenhuizen in alle soorten en maten en verspreid over het land.

De proef loopt in principe twee maanden. Maar als er door corona minder CT-scans worden gemaakt, kan de proefperiode worden verlengd. Er zijn voor de zes ziekenhuizen meer dan 60.000 plaszakken aangeschaft.