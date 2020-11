Hagenaars aangehouden met 100.000 euro cash in auto

De Haagse verdachten reden in een auto op de Balijelaan in Utrecht, toen ze van de weg werden geplukt. Kort daarvoor had een getuige iets verdachts gezien tussen het tweetal en een andere man. Dat was voor de politie genoeg reden om de man en de vrouw aan te houden.

In de wagen werden geen drugs gevonden. Wel hadden ze ongeveer 100.000 euro bij zich. De 36-jarige man uit Den Haag zit nog steeds vast. De vrouw van 37 is na verhoor weer vrijgelaten. Het geld is door de politie in beslag genomen.