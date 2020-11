'The A-team, BZN en Doe Maar kwamen langs', Noordwijkerhout treurt om afgebrande sporthal

'Het hart van Noordwijkerhout is weg', zegt een vrouw die langs de afgebrande sporthal De Schelft in het dorp loopt. In een paar uur tijd ging de hal afgelopen zaterdag in vlammen op. Nu de eerste schrik is gezakt, speelt het theater van het sentiment op in het Bollenstreekdorp. 'Voor de Noordwijkerhouters is dit een enorm verlies.'

Zwemles, carnaval, rommelmarkten en ga zo maar door. De Schelft was het het culturele en sportieve middelpunt van het dorp. Bijna iedereen heeft wel een herinnering liggen in de hal aan de Maandagsewetering.

'Het laatste concert van BZN en het laatste concert van Doe Maar', noemt Piet Hazenoot als hoogtepunten die in de sporthal plaatsvonden. 'Bij dat laatste concert vielen 250 mensen flauw, die werden zo doorgegeven vanuit het publiek.'

The A-team

Hazenoot was de beheerder van de hal tussen 1981 en 2003: 'Ik heb hier zoveel meegemaakt. Opnames van het televisieprogramma Op Volle Toeren en The A-team kwam langs. Daarvoor moest nog snel een Jeep worden geregeld om ze naar binnen te rijden. En de carnavalsfeesten natuurlijk.'

BadmintonKlub Noordwijkerhout heeft de hal als onderkomen. Bestuurslid Kitty Geerlings is bedroefd over de afgebrande sporthal. 'Ik heb hier gehandbald, gebadmintond, ik kom hier al 27 jaar. Ik kan het niet geloven. Nou ja, ik zie het nu dus ik moet het wel geloven, maar het is ongelooflijk. Ik ga er vanuit dat we een nieuwe hal terugkrijgen, met ruimte voor 12 badmintonbanen.'

Voorkeur naar Voorhout

Kees van Paassen, Interim-voorzitter van de badmintonclub, heeft al hulp aangeboden gekregen van verenigingen uit de omgeving: 'We gaan in overleg om te kijken wat daar kan. Onze voorkeur gaat uit naar Voorhout, dat is het dichtste bij, maar we moeten bekijken wat er kan.'

De gemeente Noordwijk komt dinsdag met een eerste reactie en wat er mogelijk kan gebeuren.

