Vraag naar beveiligers neemt toe door coronamaatregelen

Bij de ingang van veel winkels, ziekenhuizen en verpleeginstellingen staat tegenwoordig een beveiliger. Sommige beveiligingsbedrijven kunnen de vraag amper aan. Dat is goed nieuws na een enorme dip dit voorjaar toen evenementen werden afgelast en scholen sloten. Toch is er nog steeds niet voor alle beveiligers genoeg werk: 'Er zijn 8500 evenementen- en horecabeveiligers die al maandenlang geen werk meer hebben. Gelukkig komt er ook extra werk door de coronacrisis', zegt Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Bij het beveligingsbedrijf van Emill de Waal in Leiderdorp is het drukker dan normaal: 'Wij zagen in het voorjaar het werk afnemen doordat scholen die wij beveiligden dicht gingen. Nu is er extra vraag vanuit winkels, ziekenhuizen en zorginstellingen. Die vraag kunnen we met ons eigen personeel niet aan. Ik moet extra mensen inhuren.'

De Waal huurt beveiligers in uit de evenementenbranche. 'Dat is een goed oplossing, zonder hen ga ik het anders niet redden.' De Waal is nog niet dolenthousiast over de toekomst: 'Het is allemaal afhankelijk van de coronacrisis. Er is straks een vaccin, dan versoepelen de maatregelen en gaan winkels ook weer terug naar normaal. Dan zijn beveiligers niet meer nodig.'

Ramp is iets minder groot

Ook Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche staat nog niet te juichen: 'De ramp is iets minder groot dan in het voorjaar. Het extra werk is niet genoeg om alle problemen voor de evenementenbeveiliging op te lossen.'

Beveiliger Chris Schuller spreekt klanten van een bank in Hillegom aan op de coronamaatregelen: 'Ik zie wel dat het drukker wordt. Steeds meer bedrijven hebben beveiligers nodig vanwege alle coronaregels. Ik vraag mensen een mondkapje te dragen, hun handen te ontsmetten, even te wachten als het druk is.' Hij vindt dat de regels prima worden nageleefd: 'Ja, hier in Hillegom wel. Op andere plekken zijn wel eens incidenten, maar meestal gaat het goed.'

