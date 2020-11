Wie een gewonde of zieke eend vindt gaat naar Zoeterwoudse eendenfluisteraar Linda

Jaren geleden begon deze uit de hand gelopen hobby, toen Linda rijdend van de tandarts naar haar werk een klein, bruin eendenkuiken vond. 'Waarschijnlijk weggewaaid uit het nest, want het waaide heel hard. Ik nam het kuiken mee naar huis en op dat moment wist ik: Ik heb een missie.' Helaas haalde Kruimeltje het niet, maar de honderden vogels die volgden vaak wel.

In de loop der jaren is Linda de plaatselijke VIP geworden. Iedereen die 'iets' 'heeft met een vogel komt bij Linda. In hoogtijdagen stonden er veertien kooien en bakken met vogels in haar huis. Dat doet ze niet meer. 'Het werd een beetje te gek, nu doe ik alleen nog eenden.'

Bolletje eend

Lopend door Zoeterwoude stelt Linda Sam voor. Sam werd als kuiken zonder moeder gevonden bij de plaatselijke supermarkt. Ze nam het bolletje eend mee naar huis en hield hem bij zich tot hij sterk genoeg was om buiten te leven. Dat gaat hem heel goed af, maar als Linda langskomt met haar eten wil hij nog wel graag even geknuffeld worden.

Iedere dag voert Linda de eenden op een vaste plek in het dorp. Honderden meters voor die plek, herkennen de vogels haar stemgeluid en glijden in het water. Mee met Linda, naar die blauwe bak met brood en speciaal graan voor de eenden. Gedoneerd door de plaatselijke bakker en een andere sponsor. De eenden eten braaf hun bord leeg.

Eenden en brood

Brood? We hebben toch geleerd dat brood niet goed is voor eenden? Linda: 'Eenden kunnen prima tegen brood. Maar de hoeveelheid brood die wij als mensen op straat gooiden voor de eenden was een beetje teveel. Het trok meeuwen en ratten aan. Dus vandaar dat er gecommuniceerd is: 'gooi geen brood voor de eenden'.

Is het wel verstandig om eenden bij te voeren? Moeten eenden niet zelf hun eten regelen? Linda: 'Ja, dat moeten ze ook en dat doen ze ook. Maar door een vaste voederplek te creëren, houd ik de beesten een beetje in de buurt van dit park en gaan ze niet naar de weg. waar ze makkelijk doodgereden kunnen worden.'

Leuker dan kippen

Na het eten scharrelen de ongeveer dertig eenden nog een beetje in de buurt van Linda. Waarom heeft ze nou eigenlijk zo'n liefde voor eenden? 'Tja, waarom is een lievelingsdier jouw lievelingsdier? Eenden herkennen je, ze lopen zo lief achter je aan én... ze zijn aanhankelijker dan kippen!'

