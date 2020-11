Tientallen protesterende boeren proberen in tractoren langs politieblokkade Den Haag te rijden

De boeren probeerden met hun tractoren richting het centrum van Den Haag te rijden, iets wat de gemeente heeft verboden. Ze reden door de middenberm weg van de plek waar ze moesten parkeren en omzeilden een politieblokkade. Agenten hielden de boeren tegen op kruising van de Benoordenhoutseweg met de Van Alkemadelaan.

Aan de tractoren van de boeren hangen borden met teksten als 'Don't fuck the farmer' en 'Wij zijn ongewenst'. Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag aan hun voertuig hangen, als teken van protest.

Trekkerdefilé

De boeren houden dinsdagmorgen een zogenoemd trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch in Den Haag. 'In een lange stoet gaan we daar voorbij rijden', vertelde Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force dinsdagochtend in West Wordt Wakker.

De actiegroep heeft hiervoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. Deze instanties besloten dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan. 'Ook gaan we een brief aanbieden.' Volgens Van Keimpema wordt met de nieuwe wetsvoorstellen van de regering, zoals de omgevingswet, het bestaansrecht van de boeren aangetast. 'Daarnaast wordt de stikstofcrisis op het bordje van de boeren geschoven.'

Een boodschap van de protesterende boeren voor de koning I Foto: Omroep West

Pokkeherrie

Volgens de actievoerende boeren is de koning 'de ultieme eindbaas' en daarom hun 'laatste en enige hoop' om hen te beschermen tegen het beleid van het kabinet. 'Het kabinet heeft namelijk zulke rare ideeën...', legde een van de actievoerende boeren dinsdagochtend uit in West Wordt Wakker. Op tractoren zijn dit keer dan ook boodschappen aan de vorst gericht, zoals: 'Willem-Alexander, het is code oranje. Wil je ons helpen, want dat kan je'. Na het trekkerdefilé bij paleis Huis ten Bosch gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam.

Verschillende Hagenaars werden in de nacht van maandag op dinsdag wakker van de boeren, die toeterend door woonwijken trokken 'om de koning wakker te toeteren'. 'Eerder de volledige buurt eromheen', laat een buurtbewoonster weten. Ze noemt het trekkerdefilé 'een mooi woord voor asociaal gedrag om 4.30 uur'. 'Dat je dan zo nodig per se een potje wil demonstreren, prima. Maar houd op met dat irritante getoeter. Asociaal. Mijn sympathie ben je kwijt. Stampvoetende kleuters zijn jullie. Met je pokkeherrie. Het is half vijf!'

Wees alert

Vanwege de demonstrerende boeren is het dinsdagochtend druk op de N44 van Wassenaar-Noord naar Wassenaar-Kerkehout. Daar moet het verkeer volgens de ANWB rekening houden met een klein halfuur vertraging.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten sowieso alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie.

LEES OOK:

Boeren uit heel Nederland onderweg naar Den Haag

Boeren mogen niet bij paleis demonstreren, rijden nu in defilé langs

Farmers Defence Force wil noodkreet persoonlijk aan koning afleveren: 'Hij is de ultieme Eindbaas'