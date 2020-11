Daverende verrassing darter Dirk van Duijvenbode tijdens Grand Slam of Darts

Dirk van Duijvenbode is het Grand Slam of Darts-toernooi in Coventry begonnen met een daverende verrassing. Hij klopte maandagavond in de eerste poulewedstrijd regerend wereldkampioen Peter Wright.

De wedstrijd begon nog slecht voor Van Duijvenbode. Hij verloor de eerste leg, die hij zelf was begonnen. Maar hij brak Wright meteen terug en daarna ging het duel gelijk op. 'Aubergenius' maakte onder meer indruk met een twaalfdarter in de zevende leg, maar breaks waren er niet meer te noteren. Daardoor mocht Van Duijvenbode de beslissende laatste leg beginnen.

Daarin speelde de darter uit 's-Gravenzande uitstekend. Na twaalf darts had hij dubbel twintig over, maar hij had wat moeite die dubbel te raken. Daardoor kwam Wright nog dichtbij, maar op dat moment besliste Van Duijvenbode het duel alsnog door de dubbel vier te raken.

World Grand Prix

Het Grand Slam of Darts is een van de belangrijkste toernooien van de dartsbond PDC. Een maand geleden brak Van Duijvenbode internationaal door. Toen bereikte hij onverwacht de finale van het World Grand Prix-toernooi, een ander belangrijk tv-toernooi van de PDC. In die eindstrijd ging hij weliswaar onderuit tegen de Welshman Gerwyn Price, maar sindsdien weet iedereen in de dartswereld waartoe 'Aubergenius' in staat is.

