Waarom de boeren weer naar Den Haag trekken: 'Er is straks geen stuk droog brood meer te verdienen'

Boeren protesteren dinsdag op de Koekamp in Den Haag en dat is niet voor het eerst dit jaar. Reden van dit nieuwe protest zijn het stikstof- en uitkoopbeleid van het kabinet, waar onder boeren veel onvrede over is. 'Er wordt met twee maten gemeten.'

Sieta van Keimpema, woordvoerder van Farmers Defence Force (FDF), is duidelijk over de beweegredenen van het nieuwe protest. 'Omdat er voor de boeren een aantal zaken in de nieuwe omgevingswet zitten waardoor het bestaansrecht en de zelfbeschikking over het eigendom van de boer wordt aangetast.' Volgens Van Keimpema zorgt het nieuwe wetsvoorstel ervoor dat de overheden - zowel landelijk als de provincie, de waterschappen en de gemeenteraden - land kunnen onteigenen van de boer en de bestemming van het land kan veranderen. 'Die kunnen straks allemaal bepalen hoe jij je land moet bewerken, daar kun je geen stuk droog brood mee verdienen.'

In het wetsvoorstel staat dat de uitstoot van stikstof rondom Natura 2000-gebieden flink moet worden teruggedrongen, uiterlijk in 2030. De aanpak van de stikstofcrisis komt hiermee weer op het bord van de boeren te liggen, stelt Van Keimpema. Een boerenbedrijf hebben rondom deze Natura 2000-gebieden wordt volgens haar onmogelijk. De boeren zijn bang dat ze daardoor hun vergunningen kwijtraken. 'Duizenden hectares landbouwgrond kunnen opeens worden ingetekend als natuurgrond. Bij natuurgrond gelden hele andere eisen en voorwaarden', vertelt de woordvoerder van FDF. 'Daar wordt nu al mee geëxperimenteerd.' De boeren worden volgens Van Keimpema niet meegenomen in die besluitvorming. 'Het is absurd, dat hoort niet zo.'

Een oproep aan de koning

Voor de boeren voelt het alsof zij de enige zijn die Nederland milieuvriendelijk moet maken. Het feit dat vliegtuigmaatschappij KLM onlangs door het kabinet is toegesproken dat ook zij milieuvriendelijker te werk moeten gaan, biedt geen troost. 'Wij krijgen geen compensatie. Dat is het grote verschil met bedrijven, zoals KLM, waar miljarden naartoe gaan. Wij moeten het zelf allemaal oplossen', aldus Van Keimpema. 'En als ik braaf honderd kilometer per uur op de snelweg rijdt, rijdt iedereen mij voorbij.'

Het eerdere plan om bij Huis ten Bosch te demonstreren, werd door de gemeente Den Haag van tafel geveegd. Wel rijden de trekkers in defilé langs het paleis. Een brief aan de directeur van het Kabinet van de Koning is het dichts dat ze dinsdag bij koning Willem-Alexander komen. In een vlog riep Van Keimpema de Koning maandag op om de brief zelf in ontvangst te komen nemen. 'Wij worden beiden niet meer dan behang voor de natie', zegt Van Keimpema in de vlog. 'Lokale overheden kunnen boeren onteigenen en hebben daarvoor de kroon niet meer nodig.' Later in de vlog volgt de oproep: 'Majesteit, wij hopen dat u aan ons verzoek - om de brief met onze noodkreet aan te nemen - wilt voldoen.'

'Alleen grote boeren overleven dit beleid'

'De kosten voor de kleinere boerderijen zijn veel te hoog. Alleen grote boeren overleven, terwijl men juist geen megastallen wil', zegt melkveehouder Frans van Kalmthout. Hij heeft een bedrijf met 300 koeien in het Brabantse Rucphen en is dinsdag net als honderden andere boeren, naar Den Haag gereden om te demonstreren. 'We komen niet om te rellen, we willen ons laten horen', benadrukt hij.

Een andere demonstrant in Den Haag is Didde uit het Twente Tubbergen. Zij werkt in de landbouw en is bang dat de boeren niet kunnen blijven bestaan met de huidige plannen van het kabinet. Dan zou zij ook geen werk meer hebben. 'Tijdens corona kon je zien dat de stikstofmetingen veel lager waren, toen er weinig werd gereden. De landbouw ging toen wel door, het mais werd gehakseld. Daar moeten ze eens naar kijken, daar valt dus iets te winnen', stelt de Twentse.

