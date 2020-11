Getuigen gezocht van gewapende overval op T-Mobile in Alphen a/d Rijn

Wie weet meer over de gewapende overval op T-Mobile in Alphen a/d Rijn? - Team West

De twee mannen die vorige week dinsdag de T-Mobile Shop in Alphen aan den Rijn overvielen, kunnen zijn opgevallen omdat ze een rolkoffer en twee grote tassen bij zich hadden. De politie is op zoek naar mensen die de overvallers hebben gezien of die informatie hebben over hun vlucht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op dinsdagochtend 10 november zijn er twee medewerkers aanwezig in de winkel aan de Van Mandersloostraat in het centrum van Alphen aan den Rijn. Rond 10.50 uur melden zich twee mannen bij de ingang. De medewerker heeft een kort gesprek met ze. Ze doen zich voor als klanten, dus de man laat ze de winkel binnen.

Maar plotseling trekt één van de twee een vuurwapen en bedreigt de medewerker daarmee. Hij moet meelopen naar een ruimte achterin de zaak, waar de voorraad telefoons ligt. Daar wordt ook zijn collega bedreigd met het wapen. Ze moeten de voorraadkasten leeghalen.

Rolkoffer en grote tassen

Eén van de overvallers heeft een grote rolkoffer bij zich, waar nog twee losse tassen in zitten. In de acht minuten die volgen worden die gevuld met de winkelvoorraad. De tassen zijn daarna zo zwaar, dat de overvallers flink wat moeite moeten doen om ze te dragen. Ze kunnen daarom niet rennend wegkomen, maar lopen rustig de winkel uit.

Ze gaan rechtsaf de winkel uit. Naast de T-Mobile Shop is een doorgang naar een overdekte expeditieplaats. Via die expeditieplaats lopen de twee naar de uitgang aan de Toussaintstraat. Ze gaan die straat door en slaan dan linksaf de Van Lennepstraat in.

In een auto gestapt

In de Van Lennepstraat heeft vermoedelijk de vluchtauto gestaan. De daders zijn hoogstwaarschijnlijk in een grote blauwe auto gestapt. De vraag die de politie heeft, is wat voor auto dit is geweest. Zaten er nog meer mensen in?

Het kan opgevallen zijn omdat de twee mannen twee zware tassen van het merk Run Away en een rolkoffer moesten inladen. Wie hier iets van heeft gezien, wordt gevraagd dit te melden. De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de bewakingsbeelden van de overval.

Signalementen overvallers

Dader 1 is donker getint en ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft een mager postuur en droeg een donkerblauwe trui met capuchon met daaronder een zwarte pet. Verder een blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen met een wit Nike logo en een witte onderkant. Ook droeg hij een leren riem met een soort krokodillen patroon en hij had een groen mondkapje op.

Dader 2 is ook donker getint en iets kleiner dan dader 1. Hij is mager en had kort, gemillimeterd haar. Hij droeg een blauw mondmasker, een dikke zwarte jas, een donkere broek en donkergrijze schoenen van Nike. Wie denkt te weten wie dit zijn, mogelijk in combinatie met de twee grote tassen en de rolkoffer, wordt gevraagd zich te melden.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem