Gestolen grafmonumenten teruggevonden, wie herkent dat van zijn of haar dierbare?

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 17 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

'Dat we dat ooit nog terug zouden zien', 'Jeetje, daar staat hij', 'Wat een cadeau' en 'Ik ben zo blij.' Het zijn een aantal reacties van nabestaanden van overleden personen, die maandagochtend werden uitgenodigd op het politiebureau in Den Haag Loosduinen. Daar stond een tafel vol met door de politie teruggevonden beelden en grafmonumenten, die afgelopen zomer van verschillende Haagse begraafplaatsen waren gestolen.

Toen bleek dat er veel diefstallen plaatsvonden vanaf begraafplaatsen, is de politie een onderzoek begonnen. De ontknoping kwam op naam van agente Chantal, die op een zaterdag urenlang heeft gepost in de buurt van een begraafplaats. 'Ik zag hem fietsen', vertelt ze. 'Dus ik ben er achteraan gegaan. Uiteindelijk hebben collega's hem staande gehouden en is hij aangehouden. Toen is het balletje gaan rollen.'

Woonkamer vol beelden

De woonkamer van de Hagenaar bleek vol te staan met gestolen beelden. Alles is meegenomen naar het politiebureau. Vervolgens is onderzocht van wie de spullen zijn. Omdat er waarschijnlijk niet van alle diefstallen aangifte is gedaan, heeft de politie van veel beelden de rechtmatige eigenaren nog niet kunnen achterhalen. 'Aangifte doen is echt heel belangrijk', benadrukt Chantal.

Een 77-jarige inwoner van Den Haag heeft de arend die op het graf van zijn vrouw stond wel terug. 'Ze kreeg te horen dat ze pancreaskanker had en dat ze nog acht maanden te leven had. Dat is nog acht jaar geworden. In het begin hebben we samen een graf gekocht en een steen uitgezocht. Ze zei: er moet een arend bovenop. Dat ben jij, jij ziet altijd alles. Dan weet je wel wat het met je doet als dat ding weg is', vertelt de man op de Haagse begraafplaats Westduin.

'Ik was er zo blij mee'

'Ik mis haar nog iedere dag. Dus dat geeft heel veel verdriet. Ik wilde eerst geen aangifte doen, ik dacht dat dat geen zin had. Maar ik heb het toch gedaan. Toen kwam ik bij Chantal. Ze zei: ik ga stinkend mijn best doen om hem te pakken.' En dat is gelukt: de arend is gevonden bij de aangehouden verdachte. 'Chapeau! Ze heeft dat echt goed gedaan. Ik was er zo blij mee.'

En deze 77-jarige meneer is niet de enige. 'Mijn haren gaan overeind', zegt een man die samen met zijn broer het grafmonument van hun overleden broer Paul komt ophalen. 'Het is niet te geloven, waanzinnig.' Ook het beeld van het graf van oud-scheidsrechter John Blankenstein is door de verdachte meegenomen. Zijn broer haalt het op. 'Het stond samen met een tekst die hij zelf had gemaakt op het graf: "De bal van het leven is rond". In combinatie met dit beeld had dat wel iets aparts.'

'We gaan het terug zetten'

Een andere vrouw die met haar zoon naar het politiebureau is gekomen, aait zachtjes over het beeld dat haar aan haar man herinnert. 'Dat heb ik gemaakt toen we samen 100 jaar werden. Toen hij overleed, hebben we het op het graf gezet. Dat vonden we heel mooi. We waren erg teleurgesteld dat het was gestolen.' Haar zoon vult aan: 'We zullen het er graag weer op terug zetten.'

En zo hoopt Chantal, samen het team waarmee ze dit onderzoek doet, nog veel meer van zulke verhalen te horen. Van alle beelden die nog op het bureau op hun eigenaar wachten, is een foto gemaakt. Die staan hieronder. Als u iets herkent, neem dan contact op met de politie en vermeld het nummer dat erbij staat.

Herkent u iets?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie

Foto: Politie