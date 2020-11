OM: geen strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte op Haags stadhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) doet geen verder strafrechtelijk onderzoek naar het plegen van valsheid in geschrifte door de vertrokken Haagse topambtenaar die verantwoordelijk was voor de bouw van cultuurcomplex Amare. Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed eind mei aangifte hiervan, maar het OM ziet 'geen redelijk vermoeden van schuld'.

Volgens Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs is er rond het vertrek van de topambtenaar sprake geweest van valsheid in geschrifte en het lekken van vertrouwelijke informatie. De topambtenaar vertrok vorig jaar 'in goed overleg' omdat hij volgens het college de gedragscode had overtreden en niet transparant zou zijn geweest. Verder wilde het college niets over de zaak kwijt, omdat het een privékwestie is en een zaak tussen werkgever en werknemer.

Maar NRC Handelsblad wist te melden dat de topambtenaar dubieuze financiële toezeggingen zou hebben gedaan aan de ontwikkelaar van Amare, waar niet de gemeente, maar de bouwer beter van zou worden. Hart voor Den Haag beweert daarom dat de topambtenaar 'voor de bus is gegooid' door toenmalig verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis. Dat ontkent Revis.

Geen schuld

Maar er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de zaak, maakte Sluijs dinsdag bekend. In een brief aan het raadslid schrijft het OM op 11 augustus 2020: 'Op basis van uw aangifte en de daarbij gevoegde publicatie en andere stukken zie ik geen redelijk vermoeden van schuld aan valsheid in geschrift.'

Even verderop in de brief staat: 'Daarnaast ben ik overigens – geheel ten overvloede – sowieso van oordeel dat nader strafrechtelijk onderzoek niet opportuun is, nu de toenmalige waarnemend burgemeester van de gemeente Den Haag in zijn brief van 1 mei jl. schrijft dat er geen sprake is geweest van financiële benadeling van de gemeente en de waarnemend burgemeester en de gemeente in deze kwestie zelf geen aangifte van enig strafbaar feit hebben gedaan.'

Schimmige handelswijze

Hart voor Den Haag is niet blij met het sepot door het OM. 'Er liggen geen splinters maar hele balken aan bewijs voor de laakbare en schimmige handelswijze die het IJspaleis erop nahoudt', zegt raadslid Ralf Sluijs. 'Met het plegen van valsheid in geschrifte, het schuiven met miljoenen euro’s gemeenschapsgeld en het voor de bus gooien van de topambtenaar is de raad én de stad stelselmatig om de tuin geleid door voormalig wethouder Revis.'

Ook baalt hij van de passage in de brief over de gemeente die geen aangifte heeft gedaan. Sluijs: 'Wij hebben altijd gezegd dat het college aangifte moest doen van de vermeende strafbare feiten maar dat hebben ze stelselmatig geweigerd. Het is dan ook onverteerbaar dat die weigering door het OM nu als verzachtende omstandigheid gebruikt wordt om geen verder strafrechtelijk onderzoek te willen doen. Het stadsbestuur komt op deze manier wel erg makkelijk weg met deze doofpotcultuur.' Komende woensdag debatteert de gemeenteraad over de aanpak van integriteit op het Haagse stadhuis.