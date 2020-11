Verloren gewaand schilderij inhuldiging koningin Juliana onder de hamer

Kunstschilder Charles Eyck kreeg de bijzondere eer om de inhuldiging van koningin Juliana op 6 september 1948 te vereeuwigen. Het resultaat, een sober zwart-wit schilderij van de eedsaflegging, werd goedgekeurd door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Maar critici waren volgens kunstexpert Frans Leidelmeijer meteen minder positief: 'Zij stelden dat het een heel slecht schilderij was. De arm was houterig geschilderd, Prins Bernhard keek een beetje vreemd naar links en de hele entourage kwam niet goed uit de verf. Dus er kwam een storm van kritiek.'

Charles Eyck's inhuldigingsschilderij krijgt slechte kritiek in dagblad De Tijd | Beeld: Delpher

Eyck was des duivels. Beledigd en boos als hij was, riep hij Nederlandse schilders op om het beter te doen. Leidelmeijer: 'Charles Eyck had gezegd: je krijgt van mij vierduizend gulden. Hijzelf had drieduizend gulden gekregen voor het portret dat hij had gemaakt. Hij had gezegd: ik doe er duizend bij. De Indonesische kunstschilder Raden Basoeki Abdullah heeft die uitdaging aangenomen.'

Oproep van Charles Eyck in Nieuwe Apeldoornsche courant | Beeld: Delpher

'Een veel beter portret'

Als Basoeki zijn inhuldigingsschilderij presenteert op een tentoonstelling in een Schevenings museum zijn de kritieken goed. 'Een veel beter portret dan Eyck heeft gemaakt', zegt Leidelmeijer. 'Maar, nadat zijn boosheid verdwenen was, heeft hij nooit die 4.000 gulden aan Raden Basoeki Abdullah gegeven.' Op de vraag waarom hij dat niet heeft gedaan, moet Leidelmeijer het antwoord schuldig blijven: 'Dat vertelt de geschiedenis niet.' Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat nog twintig andere schilders ook de uitdaging zijn aangegaan.

Volgens het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) is het doek van Eyck in bruikleen bij de Raad van State. Lange tijd werd het schilderij van Basoeki vermist en verloren gewaand. Tot vorig jaar zijn tweede echtgenote, de mezzosopraan Maya Michel, overleed en het Venduehuis een tentoonstelling van zijn nagelaten werken exposeerde. Leidelmeijer: 'Het verzekeringskantoor waar dit werk al die tijd opgerold heeft gelegen, heeft toen gedacht: hé, wij hebben ook nog een Raden Basoeki Abdullah. En nu hangt het hier!'

Beschadigingen

Doordat het opgerold heeft gelegen heeft het doek volgens Leidelmeijer de tand des tijds niet helemaal goed doorstaan: 'Je kan zien dat het beschadigd is. Maar alles is te restaureren. Het is niet in de hoofdfiguur, maar op de achtergrond. Dat is niet zo ernstig.'

De waarde van het schilderij wordt volgens de catalogus geschat op zo'n twee- tot drieduizend euro. Maar vanuit Indonesië is ook al interesse getoond. En dat is misschien wel waar het thuishoort: 'In een museum in Djakarta? Het symbool van de voormalige overheerser van Nederlands-Indië. De gordel van Smaragd. Zij werd in 1948 ingehuldigd en is maar een jaar koningin van Nederlands-Indië geweest, want in 1949 heeft zij een handtekening gezet dat het Indonesië werd, dat het onafhankelijk werd.'

De inhuldigingsceremonie van koningin Juliana door Raden Basoeki Abdullah gaat woensdag onder de hamer bij het Haagse Venduehuis, samen met nog ruim zeshonderd Indonesische kunstwerken.