'Een agent riep dat hij zijn mes moest laten vallen, maar dat deed hij niet'

'Toen de ambulancebroeder bij hem ging zitten, zag ik hem nog bewegen', zegt buurtbewoner Marco over de man die werd neergeschoten door de politie in de Haagse Carelshavenstraat. 'Hij is daarna afgevoerd. Nu is er een groot onderzoeksteam bezig en is de straat afgezet. Mijn buren kunnen niet thuiskomen.'

Buurtbewoonster Fay zag de schietpartij vanaf haar balkon. 'Ik zat rond 14.30 uur koffie te drinken en toen hoorde ik glas breken. Dat werd veroorzaakt door een meneer. Ik wist niet wat er precies aan de hand was, dus ik heb geen politie gebeld. Al begreep ik wel dat het verkeerd was.'

Even later kwam er een politieauto met twee agenten erin, vervolgt Fay. 'Een agent zag dat die meneer een mes in zijn zak had. Toen zijn ze achter hem aan gegaan en hebben ze een pistool op de man gericht. Ondertussen heeft een agent een paar keer geroepen dat de man zijn mes moest laten vallen, maar hij deed dat niet.'

Vuurwerk

Vier, vijf knallen hoorde Fay door de straat echoën. 'De schoten waren op hem gericht, maar hij viel niet neer', zegt ze over de schietpartij 'Dus ik weet niet of ze hem geraakt hebben.'

Ook Marco hoorde de schoten, maar hij dacht dat er vuurwerk werd afgestoken in de straat. Dat gebeurt volgens hem wel vaker de laatste tijd. 'Ik hoorde acht of tien knallen. Ik werd pas alert toen een paar minuten later een scheurende politieauto de straat in kwam rijden. Toen dacht ik: goh gaan ze achter die vuurwerkjongens aan?'

24 agenten

Marco besefte pas echt dat er iets aan de hand was, toen er '24 agenten werden opgetrommeld'. 'Na een kwartier kwam er een ambulance. Ook vloog er nog een helikopter over. Heel veel consternatie en ophef', vat Marco de onrust samen.

Ondertussen zat Fay nog op haar balkon. 'Ik was helemaal in shock', zegt ze. 'Ik bleef op mijn stoel zitten. Ik ben niet opgestaan om het beter te zien. Ik heb een paar traantjes laten vallen en dat zal vanavond ook wel gebeuren. Ik blijf eraan denken.'

'Onverwacht'

'Onverwacht' noemt Marco de schietpartij met gevoel voor understatement. 'De afgelopen tien, vijftien jaar zijn er mensen neergeschoten hier in de buurt. Ook op het moment dat de school net uit was. Dat was gelukkig vandaag niet zo. Ongeveer 25 jaar geleden is er een ook een Turkse man in dat huis neergeschoten', wijst hij vervolgens. 'Toen zagen we de kogelinslagen. Ik weet niet of dat nu ook is, maar het geeft een onveilig gevoel.'