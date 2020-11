Bewoners Laak blij met mobiele testbus: 'We hopen zo risico's te beperken'

In het Haagse stadsdeel Laak heeft de GGD Haaglanden deze week een mobiele testlocatie geopend. In een twaalf meter lange bus kunnen mensen zich met en zonder afspraak laten testen op corona. Bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt heeft zich hard gemaakt voor een testlocatie in Laak. 'Ik maakte een rondje door de wijk en zag dat het niet goed ging', zegt Kees Berenbak van De Buurt Bestuurt.

De bewoners weten dinsdag de testbus al goed te vinden. Rond drie uur in de middag hebben ongeveer honderd mensen zich laten testen. Nu en dan staat er een rij voor de ingang. 'In Laak en stadsdeel Centrum zijn relatief veel besmettingen', zegt Annette de Boer van de GGD Haaglanden. 'Daarom wilden we ook hier in Laak een testlocatie. Het is een mobiele locatie omdat we niet zo snel een geschikte ruimte konden vinden. Zo kunnen we kijken of er in Laak behoefte is aan een testlocatie.'

Bewonersorganisatie De Buurt Bestuurt heeft sinds maart aangedrongen op een testlocatie in Laak, vertelt Kees Berenbak van de bewonersorganisatie. 'We zijn hier al maanden mee bezig. Ik loop twee keer per week een rondje door de wijk en ik dacht: dit gaat niet goed. In deze wijk wonen namelijk veel mensen in kleine huizen en daardoor is de kans op besmetting groter. Bovendien zijn er veel mensen met een andere achtergrond, zoals Polen en Bulgaren. Het lijkt erop alsof de boodschap over het testen bij hen niet goed is aangekomen.'

Simpel Nederlands

Volgens Berenbak helpt de testbus bij het beperken van risico’s. 'We hebben dit weekend een brief gemaakt waarin we in simpel Nederlands uitleggen waar in Laak de testbus staat en waarom er getest moet worden. Die verspreiden we ook onder de Polen en Bulgaren. Daarnaast denk ik dat het helpt als mensen kunnen zien waar ze zich kunnen laten testen.'

Over twee weken kijkt de GGD of de mobiele testlocatie in Laak succesvol is geweest. De Boer: 'Wanneer wij vinden dat de proef geslaagd is? We kunnen nu per dag tweehonderd mensen testen in Laak, maar dat halen we tot nu toe niet.'

Tien testlocaties

Naast de coronatestbus in Laak is er ook een coronatestlocatie in stadsdeel Escamp gekomen. In totaal zijn er nu tien testlocaties in de regio Haaglanden. De GGD heeft haar testcapaciteit de afgelopen tijd flink opgeschaald. Hierdoor kunnen mensen die 's ochtends een afspraak maken voor een coronatest, dezelfde dag terecht bij een testlocatie in regio Haaglanden. De andere testlocaties liggen in Den Haag centrum, bij HMC locatie Bronovo in Den Haag, bij Aegon op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg, in Naaldwijk, in Nootdorp, in Delft, in Zoetermeer en in Rijswijk.