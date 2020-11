Theaters na twee weken weer open: 'We worden gek van de wijzigingen'

Na twee weken dicht te zijn geweest, mogen de theaters vanaf donderdag weer open. Dat maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond in de persconferentie bekend. 'We hebben de twee weken sluiting gebruikt om nieuwe initiatieven op te starten', vertelt Tineke Maas, directeur van De Goudse Schouwburg.

De opluchting is groot bij de regionale theaters. De verplichte sluiting is beperkt gebleven tot twee weken. Het was een aparte periode, vertelt Maas. 'Voor mijn gevoel gingen we weer terug naar eind maart en begin april. Een periode met weinig zekerheid. Maar het is niet anders, we zullen zo goed mogelijk met het virus om moeten gaan.'

Hoewel de theaters niet open waren voor publiek hebben de medewerkers van de schouwburg in Gouda niet stilgezeten. 'We hebben een heel nieuw programma opgesteld', vertelt de directeur. 'We gaan veel met livestreams werken, zodat we zeker weten dat ons programma altijd door kan gaan. Tot het einde van het jaar zitten we van donderdag tot en met zondag vol.'

Avondvullend programma

Op het programma staan onder meer quizzen en concerten. 'Elke vrijdag beginnen we met drie keer dertig minuten concerten. In drie zalen treden dan muzikanten een half uur op. Na het optreden blijft het publiek zitten en wisselen de muzikanten zodat mensen een avondvullend programma hebben. Mensen kunnen ook kaarten voor de livestream kopen. Want er mogen natuurlijk maar dertig mensen in de zaal zitten, dus die zijn snel uitverkocht. Maar thuis kunnen mensen dus ook meekijken', vertelt Maas enthousiast.

Volgens de directeur is het vooral belangrijk om flexibel te zijn als organisatie. 'Op deze manier kunnen we onze bezoekers zekerheid bieden. Want gaat het live niet door, dan kan het in ieder geval online. Voor ons is dat ook belangrijk, want we worden zelf ook gek van alle wijzigingen. Dan moeten we weer optredens afzeggen of verplaatsen, wat natuurlijk voor niemand fijn is. Dit programma kan altijd doorgaan en als de maatregelen worden versoepeld en er zestig mensen in de zaal mogen, dan hoeven we alleen nog maar extra kaarten te verkopen.'

Zuiderstrandtheater

Ook bij het Zuiderstrandtheater zijn ze blij dat de voorstellingen weer kunnen gaan beginnen. Frerick den Haan, hoofd communicatie van het Haagse theater, hoopt dat ze nu voorlopig open mogen blijven. 'Voorstellingen moeten gerepeteerd worden. We kunnen niet een dag van te voren besluiten of we iets wel of niet gaan doen', legt hij uit.

Voor het Haagse theater komt de heropening van de theaters precies op het juiste moment. 'We hebben zaterdag het openingsconcert van ons Sacred Songs festival. We zijn blij dat dit gewoon door kan gaan', aldus Den Haan.

Waakvlam

Het theater is blij dat de sluiting maar tot twee weken beperkt is gebleven. Toch is het niet zo dat het Zuiderstrandtheater nu weer vol aan de slag kan. 'Met maar maximaal dertig mensen per voorstelling blijft het niet meer dan een waakvlam', vertelt Den Haan. 'We hebben ons programma flink moeten afschalen door alle onzekerheden. We merken ook dat het moeilijker is om mensen te bereiken, ze zijn vertrouwen de ontwikkelingen rond het virus niet en blijven toch sneller thuis. Maar we houden de moed erin.'

