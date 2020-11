Celstraf geëist tegen onderwijzer: 'Meester Paul heeft aan mijn plassertje gezeten'

Paul van D., leraar op de Rooms-Katholieke Sint Victor Basisschool in Noordwijkerhout, heeft dinsdag bij de Haagse rechtbank drie jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen vanwege seksueel misbruik van drie leerlingen. Van de strafeis is één jaar voorwaardelijk. De drie slachtoffers waren meisjes van vier, zeven en acht jaar oud. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste ook een beroepsverbod van vijf jaar, een zedendaderbehandeling en een contactverbod met de bewuste kinderen. De ouders van de kinderen eisten daarnaast 5000, 10.000 en 10.000 euro smartengeld van de verdachte.

Na een klacht van de ouders van een van de meisjes, werd de onderwijzer door de schoolleiding naar huis gestuurd. Ouders kregen vervolgens een brief van de school over 'grensoverschrijdend gedrag' van de leraar. Daarna meldden de ouders van nog twee meisjes zich met een soortgelijke klacht. De ontkennende onderwijzer zit inmiddels drie maanden in voorarrest.

'Stank voor dank', zegt hij daarover tegen een reclasseringsmedewerker. De verdachte vindt dat hij altijd erg zijn best heeft gedaan op de school. Collega's noemden hem 'geliefd'. Maar er was ook een collega die hem al waarschuwde voor zijn nogal fysieke omgang met de kleintjes. 'Pas daarmee op, je bent een man in het onderwijs', zei die interne begeleidster tegen hem. Een vorig schoolhoofd zou hem ook al eens hebben aangesproken.

Geslachtsdeel

De Noordwijkerhouter, getrouwd en vader van twee jonge zoontjes, wordt ervan verdacht de geslachtsdelen van de drie meisjes te hebben aangeraakt in de klas. 'Meester Paul heeft aan mijn plassertje gezeten', zo klonk het deze zomer telkens weer in de speciale kinderverhoorstudio van de politie. Een deskundige noemde die kinderverklaringen een betrouwbaar scenario. Ook de officier van justitie vindt dat. Er werden twee emotionele slachtofferverklaringen voorgelezen in de rechtbank.

Op de telefoon van de verdachte werden kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Die afbeeldingen waren gedownload van illegale websites waarvan de verdachte toegaf dat hij daar wel eens e-books of films van downloadde. Zo moest het op zijn telefoontje zijn gekomen zonder dat hij het wist. Een andere manier kon hij niet bedenken. Daarnaast had hij ook dierenporno van een ezel en een hond. Naar eigen zeggen waren die hem toegezonden door een vieze oom.

Roddelen en rancune

'Hoe komt het eigenlijk dat die meisjes u beschuldigen? Daar heeft u natuurlijk inmiddels wel over nagedacht?', vroeg de rechter. De verdachte kon daar geen antwoord op geven. Of het moest zijn omdat hij een van die meisjes ooit had betrapt op masturberen in de klas. Dat had hij toen nog gemeld aan zijn interne begeleidster. Maar die kon zich dat laatste niet herinneren. 'Bovendien was het een ander meisje dat de zaak aan het rollen bracht', zei de rechter.

Volgens de twee advocaten van de onderwijzer was hun cliënt mogelijk het slachtoffer van 'roddelen, rancune, onvrede of pesterij'. Verder veegde de verdediging de vloer aan met het rapport van de deskundige over de betrouwbaarheid van de kinderstudioverhoren en de verhoren zelf.

'Laatste geld'

De verdachte had van zijn 'laatste geld' en met financiële hulp van zijn familie de bekende rechtspsycholoog Peter van Koppen ingehuurd om een contra-expertiserapport op te stellen. Daarin werd volgens de verdediging gehakt gemaakt van het kinderstudioverhoor dat 'suggestief tot zeer suggestief' werd genoemd. De verdediging vroeg om vrijspraak voor alles, ook van het kinder- en dierenpornobezit. Of anders moeten grote delen van het onderzoek opnieuw gedaan worden, stelde een van de advocaten.

In zijn laatste woord voor de rechtbank zei Van D.: 'Ik heb het niet gedaan, ik distantieer me van alles wat met kindermisbruik te maken heeft.' Zelfs als hij wordt vrijgesproken, denkt hij vooralsnog niet meer terug te keren in het onderwijs. 'Ik wil eerst psychologische hulp want het is niet niks wat ik heb meegemaakt, de angst die ik hier in detentie heb, het is een soort nachtmerrie waarin ik terecht ben gekomen.' Paul van D. kan straks bij familie in een magazijn werken.

Gevangenis

Volgens de verdachte hebben ze het in de gevangenis, waar hij nu in voorarrest zit, niet op kindermisbruikers. 'Ik zie ertegen op om weer te terug te gaan naar waar ik vanmorgen ben opgehaald, omdat ik daar voor mijn leven vrees.' De rechtbank doet op 1 december uitspraak.

