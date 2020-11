'Wachttijden in ziekenhuizen voor simpele ingrepen langer dan een jaar'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen liet deze week weten dat er één miljard euro nodig is om de enorm opgelopen wachtlijsten weg te werken. Schalij ziet dat anders: 'Geld is altijd welkom, maar we kunnen niet zomaar een kast met verpleegkundigen opentrekken. Juist daar zit het probleem. We hebben geen mensen.' In het LUMC waar Schalij werkt, staan nu zo’n vijf operatiekamers leeg,omdat het personeel daarvan wordt ingezet op de intensive care bij de behandeling van coronapatiënten.

De wachtlijst voor een hartoperatie is nu zo’n drie of vier maanden, dit was twee. 'Maar voor minder complexe ingrepen loopt het echt op tot meer dan een jaar. Wij (de medici, red.) vinden die ingrepen minder complex en dus relatief makkelijk uit te stellen. Maar je zal maar staar hebben of een kapotte knie...'

Pas na half januari weer 'op orde'

Als de daling van het aantal coronapatiënten doorzet en het aantal ziekenhuisopnames ook blijft teruglopen, is het probleem voor de zorg nog niet opgelost. 'Onze mensen komen van een corona-afdeling. Ze werken misschien niet over, maar het is wel hele zware zorg. Die mensen moet je eerst een fatsoenlijke vakantie gunnen. Pas vanaf half januari, op zijn vroegst, kunnen we dan weer opschalen naar een 'normale' reguliere zorg.'

Belangrijke voorwaarde voor het in een jaar wegwerken van de wachtlijsten is dan volgens Martin Schalij ook nog dat mensen zich met kerst 'gedragen' omdat er anders eind januari weer een derde golf uitbreekt. Hij vreest daarvoor.

Stuwmeer nog veel groter

Op dit moment kijken ziekenhuizen bij het bepalen van wachtlijsten enkel naar mensen die al in beeld zijn. Maar het stuwmeer is nog groter. Schalij: 'Je ziet dat huisartsen minder doorverwijzen dan normaal. Ook zijn er zoals bekend mensen die nu niet naar ziekenhuizen durven komen. Die krijgen we er straks ook nog allemaal bij.' .

