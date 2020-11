Carbidschieters vrezen voor verbod op carbid in Midden-Delfland

Sinds het kabinet een vuurwerkverbod heeft afgekondigd om ziekenhuizen te ontlasten, is er een ware run ontstaan op carbid. In Midden-Delfland, waar carbidschieten al jaren een fenomeen is, wordt daarom nu gepleit voor zeer strenge regels op het carbidschieten of zelfs een mogelijk verbod.

En daar balen liefhebbers van de knallen in Westland en Midden-Delfland flink van. 'Ik vind het zonde, want het carbidschieten staat op de nationale erfgoedlijst en er gaat zo weer een traditie verloren', vertelt Pieter van der Marel uit De Lier. Hij is al jaren een van de aanjagers van het carbidschieten in Westland en omgeving.

'We gaan het dit jaar sowieso niet grootschalig doen in verband met corona. Meestal komt er toch wel een man of zestig op af. Dat gaat nu niet. Maar wat individueel knallen, zou toch wel heel leuk zijn.'

Strenge regels

Maar precies dát is waar de gemeente bang voor is. 'Ik vrees dat er onveilige situaties ontstaan, als mensen gewoon in de kernen carbid gaan afsteken', zegt VVD-fractievoorzitter Jacob van der Eijk. Hij pleit voor zeer duidelijke en strenge regels als het om carbid gaat en heeft daarom dringende vragen aan het college gesteld.

Ook de politie en boa's hebben zorgen over het fenomeen. 'Want de ervaring leert dat hier veel mensen op af komen, terwijl we dat juist tegen willen gaan', laat een woordvoerder van de politie weten. 'Het handhaven van het vuurwerkverbod en een eventueel carbidverbod zal sowieso weer een hele kluif zijn voor de politie. Maar het is niet aan ons om te bepalen of er wel of geen verbod komt op carbid schieten.'

Alternatieven

Liefhebbers geven toe dat het zeker geen kinderspel is. 'Maar als het veilig gebeurt, kan er eigenlijk niks fout gaan', zegt Van der Marel. Carbid is brandkalk dat explodeert als er water bij komt. Meestal wordt dat gedaan in melkbussen die afgesloten zijn met een deksel. Door de knal vliegt deze dan metershoog de lucht in. Van der Marel: 'Wij gebruiken altijd een bal in plaats van een deksel en staan op grote afstand. Dat is toch een stuk veiliger.'

Toch snappen de die-hard carbidschieters wel dat het knallen nu zo in trek is. 'Mensen zoeken naar alternatieven nu er een vuurwerkverbod is ingesteld. En het is ook leuk dat het carbid steeds breder ontdekt en geprobeerd wordt. Mensen die het misschien al jaren eens willen proberen en nu over de drempel worden getrokken. Maar ze moeten zich wel goed realiseren wat ze aan het doen zijn.'

Wel individueel

Ook de politici in Midden-Delfland merken dat er behoefte is om het jaar uit te knallen. '2020 was geen best jaar. Ik merk onder de inwoners dat er behoefte is om het jaar te vergeten', zegt Van der Eijk. 'Maar veiligheid is het belangrijkste. Ik wil een rustige jaarwisseling.'

Pieter van der Marel kan niet garanderen dat hij de melkbussen niet aanraakt dit jaar. 'Ik snap dat het door corona niet in groepsverband mag, maar ik hoop toch wel individueel en dat er geen volledig verbod komt. Er komt bij het carbidschieten zo'n grote drukgolf vrij, dat geeft zo'n kick. Het zit in mijn bloed om het jaar uit te knallen.'

