Politie publiceerde vertrouwelijke informatie over vermiste Celine

De politie heeft bij de vermissing van de 15-jarige Celine uit Berghem per ongeluk geheime dossierinformatie vrijgegeven. Dat geeft de politie donderdag na eigen onderzoek toe aan Omroep Brabant. 'Het spijt ons dat dit gebeurd is.' Celine werd teruggevonden in Den Haag. De man die haar meenam, wordt verdacht van seks met een minderjarige en het bezit van kinderporno.

Op 28 oktober werd een Amber Alert verstuurd voor de vermiste Celine. Op de website van de politie verscheen een opvallende Engelse tekst met informatie uit haar politiedossier. 'Deze informatie had niet naar buiten mogen komen en het spijt ons zeer dat dat gebeurd is', laat een woordvoerder weten.

De politie Oost-Brabant was niet op de hoogte van de Engelse publicatie, totdat de woordvoerder er die avond - zo vertelde hij - door Omroep West op werd gewezen. In de Engelse tekst stond ook dat het meisje mogelijk voor het laatst gezien was op het centraal station in Den Haag. De politiewoordvoerder gaf toen aan dat die informatie niet bekend was bij het team dat de vermissing onderzocht.

'Spijt ons zeer'

Enige tijd later werd de Engelse vermissingspagina offline gehaald. Het blijkt nu dus te gaan om informatie uit haar politiedossier, weet Omroep Brabant. 'Deze informatie had niet naar buiten mogen komen en het spijt ons zeer dat dat gebeurd is', zegt de politie tegen de regionale omroep.

