Claudia strijdt tegen catcalling: van 'die staat nog lekker strak' tot 'hé hoer kom eens hier'

Claudia komt in actie tegen straatintimidatie | Foto: Omroep West

Naroepen, nafluiten of seksuele opmerkingen, vaak is catcalling naar vrouwen en meisjes gericht. Claudia wil met haar actie mensen ervan bewust maken dat dit niet normaal is. De actie begon in New York , daarna volgden meerdere steden in het buitenland. In Den Haag pakt Claudia de handschoen op... ofwel het stoepkrijt.

Met stoepkrijt schrijft Claudia de uitspraken op de grond, vaak ook nog op de plek waar het is gebeurd. 'Hier op de boulevard liep ik samen met mijn vriend, toen iemand ineens riep: 'Lekkere vriendin heb jij, mag ik haar eens lenen?' Ik vind dat vreemd om te zeggen tegen iemand. Daarbij draait het allemaal om respect. Je kan best iemand een compliment geven, maar doe dat op een respectvolle manier. 'Lekker kutje' of 'Hé hoer,' is niet respectvol.'

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

'We moeten het niet normaal gaan vinden, want dat is het niet'

Doordat Claudia deze teksten op de grond schrijft, krijgt ze veel reacties van de mensen op straat. 'Wat schijf je nou?' vraagt een meneer die langsloopt. Op de grond staat 'Hé meisje, kom eens hier'. Claudia legt uit waarom ze dit doet. 'Als het bij zo'n uitspraak blijft, is het toch niet zo erg?', reageert de man onverschillig. 'Dit meisje was 14', vertelt Claudia.

Een echtpaar ziet ook de tekst en zijn van mening dat je gewoon je mannetje moet staan. 'Mijn kleindochter is een keer uitgemaakt voor hoer', vertelt de dame. 'De reactie van mijn kleindochter was, "je zal je moeder wel bedoelen" en is toen snel doorgefietst, want ze kwamen wel achter haar aan.'

Claudia weet niet wat ze hoort. 'De opmerking alleen al is al erg, en als je er dan iets van zegt dan word je ook nog achterna gezeten, ik vind dat heftig.'

Bewustwording

'Ik ben deze actie gestart omdat ik wil laten zien dat je in je eentje een verschil kan maken. In vele steden over de hele wereld is deze 'catcalling-actie' gaande. Ik doe het in Den Haag. Misschien dat iemand anders het kan oppakken in een andere stad. Op deze manier creëer je bewustwording van het probleem. We moeten er met elkaar over praten en de catcallers moeten weten dat dit niet kan.'