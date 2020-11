Inloophuizen voor kankerpatiënten hebben het moeilijk in coronatijd

Een gemis voor de gasten, want de meeste zijn zeer gehecht aan hun bezoeken aan de inloophuizen. Anja Buitelaar werd dit jaar overvallen door kanker en kwam wekelijks bij Scarabee in Leiden. 'Ik heb hele lieve vrienden en een hele lieve familie, maar zij kunnen niet echt begrijpen hoe het voelt dat je misschien wel dood gaat. Dat kunnen de lotgenoten hier wel. Ook de gastvrouwen hebben vaak op een of andere manier met kanker te maken gehad.'

Scarabee probeert zoveel mogelijk activiteiten online te organiseren. Gastvrouw Fanina Luiten: 'Mediteren en dat soort dingen kunnen wel online, verder proberen we zoveel mogelijk telefonisch contact met de mensen te houden.' Zo heeft Anja een eigen buddy van Scarabee met wie ze wekelijks belt. 'Maar het voelt toch anders dan gewoon binnenlopen voor een kop koffie.'

Helemaal gesloten

Net als buurthuizen en bibliotheken moesten inloophuizen de afgelopen weken helemaal dicht. Mondjesmaat gaan nu de deuren weer open. Maar bij Scarabee zijn ze nog heel voorzichtig met het toelaten van mensen. Activiteiten en inlopen gaat op afspraak. Anja: 'Wij zijn natuurlijk allemaal heel kwetsbaar.'

Scarabee was tot nu toe financieel gezond met een subsidie van de gemeente Leiden en inkomsten uit sponsoracties. Maar door corona zijn die laatste inkomsten weggevallen. De penningmeester Gabrie Lansbergen heeft er hoofdbrekens van. 'We leven nu van het geld dat uit een actie van KWF kankerbestrijding komt, speciaal voor de inloophuizen in Nederland. Maar we hebben wel afscheid moeten nemen van één van de betaalde coördinatoren.'

Hoop op subsidie randgemeenten

Scarabee heeft aan vaste lasten voor het pand en voor de coördinatoren zo'n 55.000 euro op jaarbasis nodig. De gemeente Leiden subsidieert 10.000 euro per jaar. Omdat Scarabee ook mensen ontvangt uit de randgemeenten hoopt Lansbergen op subsidie van die gemeenten. Katwijk heeft voor volgend jaar 5000 euro toegezegd, ik hoop nu op de andere gemeenten. Het moet toch mogelijk zijn om ons met al die gemeenten samen drijvend te houden in coronatijd.'

Ook andere inloophuizen in de regio hebben het moeilijk. Carma in Naaldwijk noemt het een 'financieel gezien een pittig jaar'. Er waren minder giften en een aantal sponsoractiviteiten kon niet doorgaan. 'We zijn behoorlijk ingeteerd op onze reserve, maar we leven nog.' De teller van de actie met het KWF valt gunstig uit voor Carma, die staat namelijk al op 21141 euro. 'Het moeilijkste is dat alles veel kleinschaliger is dan voorheen én dat mensen zich van tevoren op moeten geven als ze langs willen komen.'

Geen geld uit Samenloop voor hoop

Daar wringt de schoen ook in Alphen aan den Rijn bij SamenhuiS: 'Het spontane is eraf. Je wilt een inloophuis zijn waar mensen gewoon in kunnen lopen en niet waar ze een afspraak vooraf moeten maken. Op het moment dat mensen er zijn, kunnen ze dan besluiten of ze wel willen praten of alleen maar koffie komen drinken.' SamenhuiS organiseert op dit moment geen groepsbijeenkomsten en ontvangt maximaal zes bezoekers. Het Alphense inloophuis heeft het financieel ook niet makkelijk. 'We zijn de inkomsten misgelopen van de Samenloop voor hoop die dit jaar niet door kon gaan door corona. Dat scheelt al snel zo'n 20.000 euro.'

Inloophuis Camino in Nieuwerkerk aan den IJssel vindt het een hele moeilijke tijd. 'Juist mensen die het al moeilijk hebben, kunnen we nu maar beperkt ondersteunen.' Het huis doet er alles aan om het contact met hun gasten te houden. 'We bellen de vaste gasten bijna iedere week, sturen bloemen en kaarten.' Camino heeft één voordeel ten opzichte van de andere huizen: de oprichtster van het inloophuis betaalt de huisvesting van Camino, dus hier hebben ze geen financiële problemen.

Weer open, maar met mondkapjes

Debora in Delft heeft enige tijd alle activiteiten geschorst, maar gaat per 1 december weer open. In eerste instantie zal er een beperkt aantal activiteiten en inloopmomenten zijn. Er is een mondkapjesplicht als je rondloopt in het huis. Gelukkig heeft het huis geen financiële nood, maar financieel staan ze er slechter voor dan aan het begin van het jaar.

Inloophuis Haaglanden teert in op de financiële reserves, maar heeft met dank aan een forse subsidie van de gemeente geen echte problemen. Wel vinden ze het heel naar dat ze er niet op die manier voor de gasten kunnen zijn als ze willen. De activiteiten vinden nu op kleine schaal plaats. 'We hebben een grote zaal waar we mensen kunnen ontvangen, maar we beperken het aantal mensen dat daar mag zijn nu tot drie.'

