Celstraf geëist voor bedreigen Kamerlid Omtzigt in Den Haag

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte bij de politie. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel. Tijdens de betoging op 20 augustus keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Onder meer op de Lange Vijverberg, tegenover het Torentje, waren confrontaties tussen de politie en de demonstranten. Bij de demonstratie raakte een agent gewond en werden meerdere arrestaties verricht.

V. was die avond ook nog aangehouden voor openbare dronkenschap. Hij gaf toe dat hij tijdens het bedreigen van Omtzigt, uren daarvoor, ook al dronken was. De politierechter in Den Haag doet later woensdag uitspraak.

Straatterreur

De actie was niet specifiek tegen Omtzigt gericht, zei V. woensdag in de rechtbank. Hij riep woorden als 'vieze vuile kankerhond, ik zal je doodslaan'. De Limburger vertelde de rechter dat hij spijt had van zijn gedrag en daar in het vervolg beter over zal gaan nadenken. 'Dit had nooit mogen gebeuren.'

Volgens de officier van justitie heeft Danny V. zich schuldig gemaakt aan 'straatterreur'. Ze noemde V. woensdag op de zitting een 'gevaar voor de democratie'. 'Op deze manier uiting geven aan onvrede is buitengewoon laakbaar. Dit heeft een ondermijnend effect op het functioneren van de volksvertegenwoordiging.'