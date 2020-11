Voorwaardelijke celstraf voor bedreiger Kamerlid Omzigt

De man die op 20 augustus CDA-Kamerlid Pieter Omzigt bij het Binnenhof in Den Haag bedreigde, is door de rechter veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De 26-jarige Danny V. uit Heerlen woonde op 20 augustus een coronademonstratie in Den Haag bij. Hij achtervolgde met andere betogers het Kamerlid Omzigt over straat, en riep van dichtbij in zijn gezicht 'vieze, vuile kankerhond, ik zal je doodslaan'. Ook maakte hij Omzigt uit voor 'kankermongool'.

De rechter oordeelt dat hij met deze woorden de vrees had kunnen oproepen bij Omzigt dat hij voor zijn leven moest vrezen. Maar van een 'voltooide bedreiging' is volgens de rechter geen sprake, omdat Omzigt pas een dag later hoorde wat V. precies tegen hem had gezegd. Toen was er geen dreigende situatie meer voor het Kamerlid. Wel heeft V. zich schuldig gemaakt aan het hinderlijk volgen van het Kamerlid, aldus de rechter.

De straf van de rechter wijkt af van de strafeis van de officier van justitie. Ze eiste woensdag tegen V. vier maanden cel, waarvan slechts één maand voorwaardelijk. Hij zou drie maanden de cel in moeten, aldus de officier. Danny V. had zich volgens de aanklaagster schuldig gemaakt aan 'straatterreur'. De aanklaagster noemde V. op de zitting een 'gevaar voor de democratie'.

V. wil weer demonstreren

Kamervoorzitter Arib liet na het incident bij het Binnenhof aangifte doen tegen Danny V. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij werd op 3 september in zijn woonplaats opnieuw aangehouden, nu vanwege de bedreiging van Omzigt. Na een verhoor werd hij weer vrijgelaten uit voorarrest, maar hij mocht zich twee maanden niet in Den Haag laten zien. Hij wil, nu die die termijn is afgelopen, er toch weer komen demonstreren. 'Dat is toch mijn grondrecht', zei hij bij de rechter. V. meende dat 'dingen wel anders mogen in het systeem'.

Zijn advocaat vond dat V. alleen een werkstraf zou moeten krijgen. Het OM had volgens de raadsman niet alleen V. moeten aanpakken, maar ook de andere betogers die Omzigt bij de Tweede Kamer belaagden en uitscholden.