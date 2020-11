Kerstboom zorgt voor onrust onder buurtbewoners Voorburg: mag 'ie blijven staan of niet?

Wat begon als een idee om de coronatijd wat op te leuken, leek voor de bewoners van de Von Geusaustraat in Leidschendam-Voorburg een zure dennenappel te worden. De buren plaatsten voor de gezelligheid een zes meter hoge kerstboom in de straat, maar dat mag zonder vergunning helemaal niet. De gemeente gaat er alles aan doen op met terugwerkende kracht alles op te lossen, maar de buurtbewoners zijn nog niet gerustgesteld.

Buurtbewoonster Miranda Dijkhuizen is één van de initiatiefnemers van de kerstboom. Zij reed met twee buren naar Duitsland om bij een verkoper zelf een boom te kappen. 'We wilden in deze bizarre tijd dat mensen bij elkaar zouden komen. Dat er saamhorigheid zou zijn. Een lichtpuntje', vertelt zij in het Radio West-programma Muijs in de Middag.

De boom kwam na een lange reis aan in de Von Geusaustraat en werd opgetuigd met behulp van een wijkagent. 'Ik vind het een prachtig en goed initiatief', zegt een andere buurtbewoonster, die vanaf haar balkon uitkijkt op de kerstboom. 'Een oma van 99 kan er van genieten, de hele buurt is het er mee eens en dan wil één persoon het weghalen? Ik vind het belachelijk.'

Gemeente is positief

Een boa wees de omwonenden er op dat je voor zo'n grote boom een vergunning nodig hebt, om de veiligheid te waarborgen. 'De kerstboom moet goed bevestigd worden zodat hij niet om kan waaien of vallen. En de verlichting moet brandveilig zijn', aldus een woordvoerder van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Maar de gemeente is niet van plan de boom te verbieden en de buurtbewoners het kerstplezier te ontnemen. 'De gemeente heeft contact opgenomen met de initiatiefnemers om de vergunning alsnog in orde te maken, zodat de kerstboom kan blijven staan en iedereen kan genieten van dit mooie buurtinitiatief.'

Een vrolijk kerstfeest?

De omwonenden zijn nog niet gesust. 'De stempel is er nog niet opgezet', vertelt Miranda Dijkhuizen in Muijs in de Middag. 'Er is nog geen officiële ja of officiële nee.'

Als er plots toch een verbod komt op de boom, zal de buurt zich er niet bij neerleggen. 'Dan hangen we oma van 99 met rollator in de kerstboom, en gaan we er zelf omheen staan!', besluit Dijkhuizen.

