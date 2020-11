Docu-film neemt je via 3D-reconstucties mee naar tijd van de Pilgrims in Leiden

Bijzonder aan de documentaire is dat verschillende plekken in de regio digitaal gereconstrueerd zijn, zodat je kan zien hoe bijvoorbeeld Leiden eruit zag in de 17e eeuw. Je ziet bijvoorbeeld het Vrouwenkerkplein waar destijds nog een kerk stond. Ook zie je de Breestraat en het Rapenburg zoals de Pilgrims die gezien moeten hebben rond 1620. Daarnaast is het oude centrum van Leiden veel -en mooi- in beeld gebracht zoals het er nu uitziet.

Centraal in documentaire staat Holland, met Leiden als belangrijk centrum waar de Pilgrims vrij hun geloof konden uitoefenen. En Holland was de plek waar stromen samenkomen. Letterlijk, in de vorm van water, goederen en mensen. Maar ook figuurlijk. Ideeën stroomden samen in Holland omdat er een grote tolerantie jegens andersdenkenden was. Zo kwamen de Pilgrims 1609 uit Engeland naar Leiden omdat ze in eigen land niet genoeg ruimte kregen voor hun geloof.

Bekijk hieronder de constructie van Leiden in de 17e eeuw:

Link met actualiteit

Op verschillende plekken die belangrijk waren voor de Pilgrims spreken journalisten, historici en andere specialisten over onder meer over de Pilgrims in Leiden, handel via de trekvaarten, en over de grote hoeveelheden migranten en vluchtelingen. Ook komt de actuele vraag aan bod hoe je om moet gaan met de vrijheid van meningsuiting van fundamentalistische groepen. Want Leiden ging destijds heel tolerant om met de Pilgrims, een kleine, maar christelijk-fundamentalistische minderheid.

De docu-film neemt je mee op de tocht die de Pilgrims maakten van Leiden via Leidschendam en Delft naar Delfshaven, ook weer met behulp van moderne 3D-technieken. Delfshaven was de plek waar vandaan de Pilgrims uiteindelijk in 1620 met het schip de Mayflower vertrokken naar Amerika. Tegenwoordig tellen de VS ongeveer 25 miljoen afstammelingen van de Pilgrims, onder wie een aantal presidenten.