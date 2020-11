Ambachtelijke Leidse schoenmaker sluit de deuren: 'Dit doet pijn'

Het is eigenlijk een levend museum: schoenmakerij 'De Bakkerssteeg' in Leiden. Ruud repareert schoenen en Marjan repareert leren tassen. 'Kijk, dit is nog de oude schoenpers van Zierikzee', zegt Ruud. 'Ik denk dat die nog uit de jaren '40 komt.' En ook de rest van het monumentale bedrijfspand ademt een sfeer alsof de tijd er heeft stilgestaan. 'Vooral oude mensen die hier binnenkwamen, zeiden dat ze dit vroeger zagen bij hun schoenmaker in het dorp', zegt Ruud. 'Je stapt hier echt de jaren '30 binnen.'

Hun liefde voor het vak is enorm, maar helaas geldt dat niet voor de vraag naar het vakmanschap van Ruud en Marjan. 'Dat is natuurlijk wel erg jammer', zegt Marjan. 'Dat komt omdat de schoenen te goedkoop zijn geworden om te repareren. De arbeid is natuurlijk duur, en dat weegt niet tegen elkaar op.'

Pijnlijk

En dus besloten de zakenpartners er een punt achter te zetten. Ruud heeft nog geprobeerd om het gereedschap en de machines bij elkaar te houden. 'Maar helaas was uiteindelijk geen enkel museum geïnteresseerd.' En dus zijn ze nu bezig om de inboedel te verkopen.

'Dat doet toch wel pijn', legt Ruud uit. 'Het is een museum. Het is echt een collectie. Dit is opgebouwd in jaren en nu moeten we het uit elkaar halen. Dat is toch wel pijnlijk, ja.' Marjan gaat nu verder als orthopedisch schoenmaker en Ruud weet nog niet precies wat hij gaat doen.

