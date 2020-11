Wethouder Mulder: Heropenen toegangen perrons Hollands Spoor kost miljoenen

Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen de afsluiting van de perrons, bleek de afgelopen jaren in meerdere discussies met de voorganger van Mulder, Boudewijn Revis. De politiek legde dat standpunt in juli van dit jaar zelfs nog vast in een breed gedragen motie. Toch werden de trappen eind september afgesloten met hekken. Dit tegelijkertijd met de opening van een nieuwe tunnel van de stationshal naar de Laakzijde van het station.

Revis verklaarde in het verleden tijdens de debatten over de kwestie altijd dat de raad al lang op de hoogte was van de plannen voor het afsluiten van de opgangen en dat aan de afspraken hierover met de NS en ProRail niet meer kon worden getornd. Volgens hem was het een lang gekoesterde wens van de gemeente om het station aan de Laakzijde een volwaardige ingang te geven. De gemeente kon dat alleen financieren als de NS en ProRail zouden meebetalen.

Geld verdienen

Die partijen wilden wel meedoen, maar dan onder de voorwaarde dat ook zij weer geld aan het project konden verdienen. De manier om dat te doen was om de passagiers langs de winkels rond de nieuwe tunnel richting Laak te laten lopen. Verder speelt mee dat het plaatsen van incheckpunten op beide plekken duur zou zijn. Vandaar dat Revis ook al in juli verklaarde de motie van de raad niet uit te gaan voeren. 'De motie is onuitvoerbaar en ongedekt. De doorgangen gaan volgende week dicht', zei hij toen.

Wel vroeg hij ProRail en de NS een reactie op de motie van de raad. Die organisaties wijzen in een brief op de lange geschiedenis van het project en de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. De nieuwe situatie leidt tot 'een evenwichtiger verdeling van de reizigers op het perron' en een 'eenduidige reizigersstroom'. Eventuele wijzigingen van de afspraken zijn alleen mogelijk 'als alle onderdelen van het plan, inclusief de hiermee gemoeide financiën, opnieuw beschouwd worden', stellen ze ook duidelijk. Met andere woorden: de hekken kunnen open, maar dan moet de gemeente betalen.

Omlopen

De raad en ook bewoners en fietsers blijven echter steeds tegen het besluit. Omwonenden vinden ongewenst dat ze nu moeten omlopen. De route via de fietstunnel, ook wel Interwijktunnel genoemd, is niet handig, stellen ze. Nol Witte van de bewonersorganisaties Buurtstation wijst erop dat NS miljoenen uittrekt voor grote projecten die soms maar enkele minuten tijdwinst opleveren en dat op Hollands Spoor de reizigers juist nu minuten langer over hun reis doen. Daarnaast, stelt hij, is de tunnel sinds die is afgesloten erg vies aan het worden.

Vandaar dat de raad woensdag opnieuw in debat wilde, nu met de opvolger van Revis. Mulder kreeg daarbij nog even te horen wat er allemaal niet goed was gegaan. 'Wij zijn zeer ontstemd over de informatievoorziening, vragen worden laat beantwoord, moties niet uitgevoerd', vatte Daniël Scheper van D66 de geschiedenis samen. 'Dat zijn heel principiële punten.'

Onderzoek

Zijn collega Janneke Holman van de PvdA: 'Wij betreuren dit zeer. Niemand wilde dit, toch zijn de toegangen afgesloten. Het belang van de reiziger heeft niet voorop gestaan.' Zij stelde daarom voor om over een jaar – als corona wellicht is ingetoomd en weer meer reizigers gebruikmaken van het openbaar vervoer – een onderzoek te laten uitvoeren naar de reizigerstromen en de ervaringen.

Veel partijen sloten zich daarbij aan, zelfs de VVD, de eigen partij van de wethouder. 'Ik denk dat het college begrip zou kunnen hebben voor het soort ongemak dat bij een aantal partijen leeft', aldus raadslid Jan Pronk. 'En dat ongemak kan ik ook volgen.'

Zakelijke bespreking

Diverse partijen wilden ook weten wat het kost om de toegangen weer te openen. Mulder kon daar geen gedetailleerd antwoord op geven. Wel verklaarde hij de opmerking van de NS en ProRail over de kosten te hebben gelezen. Vandaar dat hij bij de opening van de nieuwe ingang aan vertegenwoordigers van die organisaties had gevraagd hoeveel dat dan zou kosten. Miljoenen, was het antwoord. De wethouder had toen niet verder gevraagd. 'Je gaat geen zakelijke bespreking voeren om acht uur 's morgens.'

Mulder gaf ook eerlijk toe dat de partijen de opgangen dicht wilden om zo meer klanten langs de winkels te lokken. 'Zo rekent ProRail dat rond. Die maakt een business case.'

Fantastisch

De wethouder maakte verder duidelijk dat hij ProRail en de NS wel wil vragen of die onderzoek willen gaan doen naar de reizigersstromen. Maar daar blijft het wat hem betreft ook bij. Het contract openbreken gaat wat hem betreft niet gebeuren. 'Je kan niet altijd alles hebben. Ik zou tevreden zijn met wat er nu is, want het is een fantastisch station geworden.'

