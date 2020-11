Verdachte steekpartij Delftse De Colignystraat wordt door Spanje uitgeleverd

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het voorarrest van een 22-jarige man uit Delft met negentig dagen verlengd. Hij is verdachte van een steekpartij op 1 september in een huis aan de De Colignystraat in Delft. Daarbij kwam de 36-jarige Chakib om te leven. Een andere verdachte, een 23-jarige man uit Delft, komt donderdag over uit Spanje, meldt het OM. Daar was hij aangehouden.

De 22-jarige man meldde zich op maandag 2 november bij de politie. Een week eerder werd in verband met de steekpartij een man van 23 uit Delft gearresteerd in Spanje. Om hem in Nederland te krijgen heeft het OM na zijn arrestatie door de Spaanse politie een uitleveringsverzoek ingediend. Hij komt donderdag in Nederland aan en zal later worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Chakib was niet de bewoner van de woning aan de De Colignystraat, waar hij op 1 september rond 14.30 uur werd neergestoken. Dat was een zestigjarige man. De bewoner werd als eerste in de zaak gearresteerd, maar is later vrijgelaten.

LEES OOK: 'Meerdere mensen betrokken bij dodelijke steekpartij Delft'