Schipper dodelijk ongeluk tijdens Volvo Ocean Race: 'Heb naar eer en geweten gehandeld'

De twee schippers die in juni 2018 betrokken waren bij een ongeluk tijdens de Volvo Ocean Race in Scheveningen staan donderdag voor de rechter. Bij de aanvaring tussen een stalen motorboot en een snelle rubberboot kwam een 56-jarige man om het leven, drie anderen raakten gewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de verdachten dat zij schuld hebben aan het veroorzaken van de aanvaring en de gevolgen daarvan: dood door schuld. Volgens justitie hebben de schippers harder gevaren dan de maximale snelheid van 7 kilometer per uur. Daarnaast zouden ze niet genoeg hebben uitgekeken.

Het drama gebeurde op donderdag 28 juni 2018 rond 18.30 uur. Twee boten botsten tegen elkaar, tussen de twee havenhoofden, bij de haven van Scheveningen. Het ging om een stalen rubberboot en een zogeheten RIB, een snelle rubberboot. Op de motorboot zaten op dat moment drie mensen. Op de RIB-boot zaten acht mensen, een schipper en zeven gasten. Een van de opvarenden van deze RIB-boot overleefde het ongeval niet.

Donkere schaduw

Al snel na het ongeluk vulde de haven zich met hulpdiensten. In eerste instantie werden er nog vijf mensen vermist. Na een zoekactie van een kleine twee uur werd duidelijk dat iedereen op de kant was. Van de opvarenden was een 56-jarige man uit Drenthe overleden. Drie mensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Stanislav G. is de schipper van de snelle RIB-boot. Hij verklaarde in de rechtbank tussen de 30 en 40 kilometer te hebben gevaren. 'In het begin heb ik deze kracht nodig. Goed zeemanschap is dat je rekening houdt met hetgeen op dat moment gebeurt op het water. In mijn optiek mag je regels overschrijden als je daarmee voorkomt dat er ongelukken gebeuren. Ik heb tientallen keren gekeken naar wat ik anders had kunnen doen', vertelt hij emotioneel. 'Ik heb op dat moment naar eer en geweten gehandeld.'

Willen racen

De andere motorboot werd bestuurd door Jan de J. Het OM verdenkt de schipper ervan met hoge snelheid te hebben gevaren. Zo zou hij een achterstand van 150 meter op de RIB-boot snel hebben ingehaald. Een andere schipper verklaarde dat De J. met hem had willen racen. 'Ik heb dat niet gezegd', reageert de verdachte voor de rechter. 'Het was een kort gesprek al varend. Er was geen klik, het was verwarrend.' De schipper zegt dat de RIB-boot plotseling afgeremd zou hebben en daarom zouden de boten dicht bij elkaar zijn gekomen.

'De Volvo Ocean Race was tot vandaag een schitterend evenement, waar Den Haag en Scheveningen volop van genoten', reageerde oud-burgemeester Pauline Krikke destijds. 'Maar deze gebeurtenis werpt daar een donkere schaduw over.' Koning Willem-Alexander sprak de volgende dag nog met de betrokkenen, zoals hulpverleners, reddingswerkers en een ooggetuige.

Verslaggever Miranda van Dam is vandaag bij de zitting aanwezig. Volg hier haar tweets vanaf 9.00 uur.