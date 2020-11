Leiden sportiefste stad in regio: 'Een aanmoediging voor onze inwoners'

'Een groot compliment voor de sportverenigingen, buurtsportcoaches en andere organisaties', roemt de Leidse wethouder van sport, Paul Dirkse, zijn plaatsgenoten. Volgens onderzoek van Atlas voor gemeenten is de Sleutelstad vijfde op de lijst met vijftig grootste gemeenten als het op sport aankomt. 'Het is een aanmoediging voor onze inwoners', vervolgt Dirkse. 'In deze coronatijd is bewegen belangrijker dan ooit.'

In de Atlas voor gemeenten worden de vijftig grootste gemeenten van Nederland op vijftig punten met elkaar vergeleken. Dit jaar was sport het thema van de Atlas. Op de ranglijst die uit verschillende onderzoeken voorkomt, staan nog vijf andere gemeenten uit de regio. Zo staat Delft zesde op de lijst. Leidschendam-Voorburg (17), Alphen aan den Rijn (18), Zoetermeer (21), Gouda (33) en Den Haag (39) staan een stuk lager op de ranking.

Dirkse vertelt in het Radio West-programma West Komt Thuis waarom Leiden zo'n hoge plek op de ranglijst inneemt. 'We geven sport een belangrijke plek in ons beleid', begint hij. 'We hebben meer dan honderd sportclubs, actieve en lokaal gewortelde sportscholen en sportinitiatieven als de Leidse singelloop en de Leidse marathon. Daarnaast is onze bevolking relatief jong. Zo zijn er veel studenten die kunnen sporten bij de faciliteiten van de universiteit.'

Escamp, Laak en Centrum

De Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer had graag gezien dat zijn stad wat hoger zou staan. 'Maar, we moeten onze zegeningen tellen. We zijn van 62 procent sportdeelname in 2006 naar 74 procent in 2019 gegaan', begint hij. 'Het liefst zie ik dat de sportdeelname in Den Haag honderd procent is. Dat moet de ambitie zijn en de stip aan de horizon waar we naar toe werken.' Om die ambitie waar te maken, is er een sportakkoord waar in staat dat er 900.000 euro extra wordt uitgegeven om mensen aan het bewegen te krijgen.

Dat Den Haag slechts 39ste van de vijftig is, kan Bredemeijer wel verklaren. 'Dat zit in de sociaal-economische situatie van sommige wijken. Je ziet dat mensen met een lager inkomen en lagere opleiding minder sporten. Een belangrijk punt voor ons is dan ook om in bepaalde wijken meer mensen aan het sporten te krijgen. Die wijken liggen vooral in drie stadsdelen: Escamp, Laak en het Centrum (met onder andere Transvaal en Schilderswijk, red.).'

Verenigingen

Een van de problemen die in die wijken speelt is ruimtegebrek. Bredemeijer is zich daar van bewust. 'Ik ben ook de wethouder die gaat over buitenruimte en hou me bezig met gebiedsontwikkeling. In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation proberen we playgrounds aan de buitenruimte toe te voegen. Het sporten zal wel via organisaties gaan, maar uiteindelijk willen we dat het in verengingsverband opgaat. Want sport is ook belangrijk om mensen te verbinden. Daar hebben clubs een hele belangrijke functie in.'

Daar is zijn Leidse collega Dirkse het mee eens. 'Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel', zegt hij. 'Het is goed voor je lijf en voor je mentale gesteldheid. Maar het is ook goed om mee te doen in een stad. Daarom proberen wij goed te zorgen voor onze verengingen. Door binding met een vereniging blijven mensen bewegen. Sport heeft een maatschappelijke waarde.'

