Opgeheven Leidsche Boys heeft vraag aan gemeente: 'Waarom wel plek voor rugby?'

Nog twee jaar en dan zou Leidsche Boys het honderdjarig jubileum vieren. Helaas voor de leden hield de voetbalvereniging afgelopen lente op met bestaan, mede doordat de gemeente een ijshal wil bouwen op de grond waar de club op was gevestigd. Verbazing bij de oud-leden was er dan ook toen ze zagen dat rugbyclub Diok de komende twee jaar op de velden mag spelen.

Jordy Boutier deelde 25 jaar lief en leed bij de club. Op zijn vijfde werd hij lid van 'de kantine naast een voetbalveld'. Naast voetballen, was Boutier lid van allerlei commissies binnen de club. 'Het doet me wel wat dat de club er niet meer is', zegt hij met wat lichte emotie. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van Leidsche Boys in januari van dit jaar, werd unaniem besloten dat de stekker uit de club zou worden getrokken. Het seizoen afmaken en dan was daar het einde van de club na 98 jaar. Corona gooide roet in het eten en zorgde voor een roemloos afscheid.

'We hadden er vrede mee dat we stopten', zegt Boutier over de ledenvergadering. 'De huur was opgezegd, er was een ander bestemmingsplan voor de grond waarop wij speelden en het ledenaantal liep terug. Het was misschien wel klaar met de club. Op dit moment zou er ook gebouwd moeten worden, alleen zit er nu een rugbyclub de komende twee jaar. Dat is vreemd. Wij mochten ons honderdjarig bestaan niet halen, terwijl dat de wens was van alle leden.'

Sentimenten

Dat is waar bij de oud-leden de schoen wringt. In plaats van dat er bouwvakkers op de voetbalvelden rondlopen, wordt er met een eivormige bal gespeeld. Boutier wil van de gemeente Leiden antwoord op vragen. Om die antwoorden te krijgen, is hij via de nog actieve Facebook-pagina van Leidsche Boys een handtekeningenactie gestart. 'Het besluit kunnen we niet terugdraaien, de handtekeningenactie is bedoeld om opheldering over de gang van zaken van de wethouder te krijgen.'

Sportwethouder Paul Dirkse snapt de sentimenten die leven rondom de voetbalclub: 'Want de historie was prachtig’. Alleen, zo stelt Dirkse, het bestuur van de voetbalvereniging heeft een aantal jaar de tijd gekregen om keuzes te maken.

Fuseren

In 2017 heeft de gemeente een plan voor sportparken vastgesteld. Daarin is al besloten dat voetbal niet langer aan de Vliet – waar het complex van Leidsche Boys ligt – zou plaatsvinden. 'Want er is een overschot aan voetbalvelden in de stad’, legt Dirkse uit. 'Toen is dus al vastgesteld dat Leidsche Boys daar niet kon blijven.'

Vervolgens is de gemeente volgens Dirkse meerdere malen in gesprek gegaan met het bestuur van de club. 'Uiteindelijk hebben ze er voor gekozen niet te gaan verkassen. Dat had volgens de gemeente best gekund. Fuseren had nog beter geweest, maar ook dat wilden ze niet. Een jaar geleden is er nog gewaarschuwd: jongens, dit wordt jullie laatste jaar, want op die plek aan de Vliet gaat binnenkort de bouw van een ijshal beginnen.'

DIOK

Dat nu DIOK de velden van Leidsche Boys gebruikt, is volgens de wethouder tijdelijk. Wanneer de bouw van de sportaccommodatie daadwerkelijk begint, moet ook DIOK daar weer weg. 'Voor DIOK zoeken we een structurele oplossing in de Mors op hun eigen sportpark. Omdat de nood op korte termijn hoog was, is tegen DIOK gezegd dat ze twee jaar die velden mogen gebruiken.'

'Ik ben wethouder voor alle sporters in Leiden’, licht Dirkse toe. 'Ik wil dat iedereen kan sporten in de stad. Niet alleen voetballers, maar ook rugbyers.' Dat is ook de reden dat de gemeente DIOK nu tijdelijk die velden heeft gegund. 'Het bestuur van Leidsche Boys heeft tijd gehad om keuzes te maken. Nu gooien ze alle ballen op de gemeente, omdat DIOK daar tijdelijk even zit.'

Eindfeest

Leidsche Boys had graag het honderdjarig jubileum nog willen vieren op het sportpark langs de Vliet. 'Dat begrijp ik goed', zegt de wethouder. 'Het is dan ook lullig dat vanwege corona de tent in maart al dicht moest in het laatste seizoen. We hebben vorige maand als gemeente aangeboden een bijdrage te leveren om Leidsche Boys alsnog een knetterend slotfeest te geven. We willen kijken hoe we daarbij kunnen helpen.'

Boutier erkent dat er met de gemeente is gesproken over de fusieplannen. 'Afgelopen jaar hebben we geprobeerd dat voor elkaar te krijgen, maar dat is om verschillende reden niet gelukt.'

Goede doel

Geld voor een eindfeest hoeven de oud-leden niet te hebben van Dirkse. 'Een mooi gebaar, maar de gemeente maakt zich er zo ‘met een Jantje van Leiden’ van af. We betalen dat feest zelf wel. Het geld van de gemeente kan naar een goed doel.'

