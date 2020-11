Aantal deelnemers baalt van verplaatsing Singelloop Gouda naar zondag: 'Dag van God'

De Singelloop in Gouda wordt vanaf volgend jaar september verplaatst van vrijdag naar zondag. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Dat is tegen het zere been van de SGP in Gouda. De partij heeft vragen gesteld aan het college. Ook Maarten van Zetten, gymdocent op het Driestar College en winnaar van de afgelopen twee edities baalt. 'Het is voor mij een duidelijk principe, op zondag loop ik geen wedstrijden.'

Voor Van Zetten is het duidelijk: als de Singelloop naar de zondag verplaatst, doet hij niet mee. 'Jammer, maar het is de dag van God. Het is de bedoeling dat je die dag gebruikt om naar de kerk te gaan, in de bijbel te lezen, om te bidden. Het is een dag van afzondering.'

Volgens Van Zetten zijn er ook christenen die wel op zondag lopen. 'Dat mag iedereen voor zich bepalen, maar voor mij is het een duidelijk principe. Het is een dag die anders is dan andere dagen. Dat betekent niet dat je op die dag anders leeft, maar je doet wel andere dingen', aldus Van Zetten.

750-jarig bestaan

Dat de organisatie de Singelloop in 2021 en 2022 verplaatst van vrijdagavond naar zondagmiddag heeft niet alleen met corona te maken. 'De vrijdagavond was eigenlijk al te druk voor het aantal deelnemers. We willen niet dat mensen verdrongen worden', zegt organisator Ruud van Eck. Daarnaast viert Gouda in 2022 het 750-jarig bestaan.

De Singelloop was gevraagd om de wedstrijd voor dat jaar op zondag te houden. De Singelloop is dan onderdeel van de festiviteiten in de stad. Voor de organisatie was het één en één is twee. 'Dus laten we komend jaar even proefdraaien', bedacht de organisatie. Volgens Van Eck is het ook niet even zomaar besloten. 'We hebben sponsoren gevraagd naar hun mening, iedereen is enthousiast.'

Charme

Ondanks de teleurstelling begrijpt Van Zetten wel dat de organisatie van de Singelloop maatregelen neemt vanwege het coronavirus. 'Maar de charme van de Singelloop haal je wel weg. En het idee dat iedereen mee kan doen, wordt nu wel geschonden.' Verder is Van Zetten lovend over de organisatie, 'maar ik hoop dat ze het nog gaan veranderen'.

Volgens de docent doen ook veel Goudse leerlingen mee aan de hardloopwedstrijden. 'Je wilt dat kinderen er plezier aan hebben. Het is een mooi gezamenlijk evenement, met duizenden mensen langs de zijlijn. Het is heel jammer dat dat stopt.'

Andere hardloopevenementen

Van Eck vindt het spijtig dat sommige lopers niet mee willen doen vanwege hun overtuiging. De organisatie wil toch nog iets voor die groep doen. 'We zijn nog aan het zoeken om toch iets op de zaterdagavond te doen, een soort night run van 10 kilometer. Hopelijk kunnen we ze daarmee tegemoet komen.'

De organisaties van grote evenementen in het voorjaar van 2021 zijn aan het wikken en het wegen: kan een evenement doorgaan? En in welke vorm? Zo overweegt de NN CPC Loop in Den Haag het hardloopevenement uit te stellen en de 20 van Alphen houdt een coronaproof-editie. De Leiden Marathon van dit weekend is afgelast, ondanks de coronaprotocollen kreeg de organisatie geen vergunning.