Jongerenorganisatie begint campagne tegen lachgas in verkeer: 'Het is een serieus probleem'

Jongerenorganisatie TeamAlert is een actie begonnen om het lachgasgebruik in de auto door jongeren tegen te gaan. Met de campagne 'Rij Ballonvrij' wordt vooral online geprobeerd jongeren duidelijk te maken dat lachgas in het verkeer levensgevaarlijk is. 'Het is echt een serieus probleem', vertelt Tom Plaum van TeamAlert in West Wordt Wakker op Radio West.

Het gebruik van lachgas onder jongeren lijkt de laatste jaren enorm toe te nemen, en vooral in de auto. 'De auto is dé plek voor jongeren om het middel te gebruiken', stelt Plaum. 'Thuis op de bank heb je niet veel privacy. De auto is een plek die veel vrijheid biedt. Je kunt er met meerdere mensen warm zitten.'

De stap om vervolgens onder invloed van lachgas te gaan rijden is klein, aldus TeamAlert, een organisatie van zo'n dertig professionals en zestig jongerenvoorlichters die zo'n zeshonderd projecten doen op scholen en andere plekken waar veel jongeren komen. 'Door het effect van lachgas zien de jongeren de gevaren van het rijden onder invloed niet meer. Ze slingeren van rijbaan naar rijbaan, rijden te snel of juist te langzaam of verliezen de controle over hun auto, met alle gevolgen van dien.'

Auto in het water

Ongelukken door het gebruik van lachgas zijn er ook in onze regio. In juli reed een man met zijn auto het water in bij de Calandkade in Den Haag. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen, maar zwom vervolgens niet naar de kant. De man had weinig haast en klom op het dak van zijn auto, waar hij op zijn gemak een ballon met lachgas nam. In de auto werd later ook nog een fles met lachgas gevonden.

Begin deze maand hield de politie ook nog een lachgasgebruiker aan na een dollemansrit over de A4. De automobilist zou slingerend en met hoge snelheid over de snelweg hebben gereden. Even later werd de auto gevonden op een industrieterrein in Wateringen. Daar hingen zes personen rond, waaronder de veroorzaker van het asociale rijgedrag. Ze waren lachgas aan het gebruiken.

Op een speciale website is vanaf donderdag informatie te vinden over de gevolgen van lachgas op het rijgedrag. Op de site staat ook informatie over beschikbaar campagnemateriaal. Gemeenten en provincies kunnen dat materiaal gebruiken om de campagneboodschap te helpen verspreiden. TeamAlert voert de campagne uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

