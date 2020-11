Deze parkeergarages in Leiden en Den Haag krijgen dikke onvoldoende van ANWB

Parkeergarages Markthof in Den Haag en de parkeergarage Breestraat boven de Hoogvliet in Leiden krijgen een dikke onvoldoende in de parkeergaragetest van de ANWB. De Haagse garage aan de Gedempte Gracht krijgt een 2,4 en de garage aan de Korevaarstraat in Leiden een 2,5. De Leidse Lammermarkt daarentegen staat op de derde plek met een 8,5.

De ANWB onderzocht verschillende facetten van de parkeergarages, onder andere de grootte van de vakken, aantal gehandicaptenplaatsen, obstakels, hellingen, laadpunten, tarieven en sfeer. Het bondsblad beoordeelde de overdekte parkeerlocaties ook al in 2005 en 2009 en sindsdien is er niet heel veel verbeterd.

Volgens het rapport krijgt parkeergarage Hoogvliet Centrum, zoals de ANWB de parkeergarage Breestraat in Leiden noemt, een slecht cijfer vanwege korte en smalle parkeervakken. 'Tussen twee pilaren waren drie vakken gepropt in zes meter, dat is twee meter per vak.' Ook de Haagse garage scoort slecht op de parkeervakken, daar staan pilaren in het vak waardoor er nog maar een paar millimeter speling is, aldus De Kampioen.

'Prachtige dubbele spiraal'

De Leidse parkeergarage Lammermarkt, uit 2017, krijgt een lovende recensie. 'Een prachtige dubbele spiraal onder Leiden. De kans op schade is hier minimaal.' Maar er is ook een minpuntje: 'De slechts twee vluchtwegen 20 meter onder de grond vinden we niet ideaal'.

Een kwart van de 40 door de ANWB onderzochte parkeergarages scoort ondermaats. Maar in de 20 onderzochte steden staan ook 16 parkeergarages die een cijfer 7 of hoger scoren, zo komt naar voren in de test van de ANWB Kampioen.

Zwolle wint

De grote winnaar is volgens de ANWB parkeergarage Katwolderplein in Zwolle, die als beste uit de test komt dankzij de ruime opzet, veiligheid voor voetgangers en een gratis én schoon toilet.

