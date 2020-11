Gemeenteraad Krimpenerwaard wil langer in Alphen aan den Rijn blijven vergaderen

De burgemeester van Krimpenerwaard, Roel Cazemier, gaat zijn collega in Alphen aan den Rijn vragen of de gemeenteraad langer in de raadszaal van Alphen aan den Rijn mag vergaderen. De raadszaal van de gemeente Krimpenerwaard is te klein om de coronamaatregelen in acht te nemen, en daarom wijkt de gemeenteraad al een paar maanden uit naar Alphen aan den Rijn. Die afspraak stond tot einde van dit jaar, maar Krimpenerwaard wil langer van die gastvrijheid gebruik maken.

Het gemeentebestuur liet onderzoek doen of er binnen de gemeentegrenzen een plek is om te vergaderen. Die locaties zijn er, maar dan zal daar eerst verbouwd moeten worden en dat kost een hoop geld. Er werden naast digitaal vergaderen, vier opties voorgelegd. Digitaal vergaderen is volgens een meerderheid van de gemeenteraad geen optie. De verbouwingen kosten in het gunstigste geval meer dan 200.000 euro.

'Wie had gedacht dat het in zo'n grote en uitgestrekte gemeente als die van ons, zo lastig zou zijn om als raad op anderhalve meter te kunnen vergaderen', verzuchtte CDA-fractievoorzitter Irma Bultman bij de bespreking van de alternatieven, nu de afspraak om uit te wijken naar Alphen aan den Rijn afloopt. Maar een brutaal mens heeft de halve wereld, moet Bultman hebben gedacht. Ze stelde voor de gemeente Alphen aan den Rijn te vragen nog langer te mogen vergaderen in hun gemeente.

Alternatieven te duur

'De anderhalve meter-samenleving zal nog wel even duren, maar het begin van het einde lijkt wel in zicht en daarom wil ik die optie toevoegen', aldus Bultman. 'Terugkeren binnen de gemeentegrenzen heeft altijd de voorkeur, maar niet tegen elke prijs. Voordat we hier terug kunnen keren, moeten we flink verbouwen en flink wat geld uitgeven.' Laten we het vragen aan Alphen aan den Rijn, riep ze op. Ze kreeg daarvoor bijval van een meerderheid van de gemeenteraad.

'Die optie gaan we nu als eerste onderzoeken', zei de burgemeester toe. 'Daar komen we zo snel mogelijk op terug.' Leidt dat niet tot overeenstemming met Alphen aan den Rijn, zal de raad toch moeten gaan kiezen voor de verbouwing van een pand in de eigen gemeente of toch digitaal gaan vergaderen.

'Niet op de pof'

Krimpenerwaard is wel bereid te gaan betalen voor de gastvrijheid van Alphen aan den Rijn. 'Misschien moeten we dan huur betalen, maar dat zal minder zijn dan alle verbouwingskosten', aldus VVD-raadslid Heleen Vogel. 'De optie om langer in Alphen aan den Rijn te blijven heeft onze voorkeur, maar we kunnen hier niet op de pof blijven zitten', stelde Wisja Pannekoek, fractievoorzitter van Waard18. 'Uiteraard moet dat tegen vergoeding en met een bos bloemen en een kaarsje uit Stolwijk erbij als dank voor de afgelopen periode', opperde fractievoorzitter Willem Schoof (Gemeentebelang Krimpenerwaard).

Niet iedere partij stond te springen nog langer buiten de eigen gemeente te vergaderen. 'Het is onvoorstelbaar dat er niet binnen de gemeente een ruimte gevonden kon worden. Hier vergaderen is nooit onze keuze geweest en dat zal het nooit zijn', mopperde fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard, Ad Struijs.

'Fysiek vergaderen niet uit te leggen'

D66-fractievoorzitter Jeffrey van de Lagemaat heeft er sowieso moeite mee dat de raad fysiek bij elkaar komt in deze tijd. 'Het is niet uit te leggen dat we met meer dan dertig man in een raadszaal zitten terwijl de horeca dicht is, en de culturele instellingen dicht zijn.'

Volgens de D66-fractievoorzitter zou de raad digitaal moeten vergaderen zolang het risiconiveau qua coronabesmettingen hoog is, ondanks gemeenteraden een uitzonderingspositie hebben gekregen van het kabinet. 'Maar niet alles wat formeel mag, hoeft', zo citeerde Van de Lagemaat de premier.

LEES OOK: Digitaal stemmen in Haagse raad: 'Voorzitter, ik heb geen optie om te stemmen'