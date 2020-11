Reconstructie: De fatale politieschoten in de Haagse Carelshavenstraat

Afgelopen dinsdagmiddag kwam de politie naar de Carelshavenstraat voor een melding van een verwarde man. Niet veel later werd de man, die met een mes op straat liep, geraakt door meerdere politiekogels en sterft op straat. Omroep West interviewde bijna alle omwonenden en komt tot deze reconstructie.

De flat aan de Carelshavenstraat | Foto: Omroep West

De avond voor het dodelijke incident

Aan de Carelshavenstraat staat een portiekflat met enkele tientallen woningen. Het is sociale huurbouw. 'Het verloop van bewoners is zo snel hier. Sommigen wonen hier wel al jaren, maar deze man woonde er pas een jaar', zegt de garagehouder die aan het begin van de straat zit. 'De man had de avond ervoor een drankje gedaan en zijn buurvrouw gaf hem zelfs nog een fles wodka', vertelt de buurman die schuin boven de woning woont.

In het portiek zijn ruiten gebroken | Foto: Omroep West

Wie is de man die is doodgeschoten?

'Hoe ik hem moet omschrijven? Aardige man, van Surinaamse afkomst, tattoo op zijn gezicht, woont hier net een jaar en kreeg onlangs te horen dat hij de rechtszaak over de voogdij van zijn twee meiden had verloren', zegt de buurman. De buurvrouw bevestigt dit verhaal. 'Het verliezen van je kinderen maakt iedere ouder gek', zegt de buurman van schuin boven.

De bewuste middag

'Mijn vrouw hoorde al heel veel herrie in de woning, alsof alles door het huis werd gegooid', zegt de buurman. In het portiek zijn nog gebroken ruiten te vinden, de voordeur is inmiddels dichtgetimmerd. Een buurvrouw heeft er gele rozen neergezet. Maar wat ging er aan vooraf?

Bloemen voor de deur van het huis van het slachtoffer | Foto: Omroep West

'Na ongeveer een uur lang veel herrie vanuit zijn woning liep hij ineens op straat met een groot kapmes. Hij was duidelijk helemaal verward. Hij deed ook niet echt iemand kwaad, hij schreeuwde letterlijk en figuurlijk om aandacht', zegt de buurvrouw van de bovenste etage, die alles zag gebeuren. De politie kwam zonder sirene de straat in. 'Ik zag ze nog voorbij rijden de straat in', zegt de garagehouder die daarna zijn kantoor in liep om iets te pakken.

Meerdere keren geschoten

De man wordt door de politie gesommeerd zijn mes op de grond te leggen. Dat doet hij niet. 'Toen schoot de politie in de lucht, een duidelijk waarschuwingsschot. Toen de man nog steeds niet luisterde, schoten ze hem in zijn been', zegt de buurvrouw van de bovenste etage. De man was zeer waarschijnlijk onder invloed, want hij ging opnieuw op de agenten af, zo vertelt de buurvrouw. 'Ze probeerden hem te overmeesteren, maar schoten toen meer dan vier keer in zijn buik. Daarna schopten ze zijn mes uit zijn hand', zegt de buurvrouw. Verschillende buurtbewoners bevestigen dat.

Politie in de straat | Foto: Omroep West

Reanimatie later gestart

De politie doet volgens een buurtbewoonster op dat moment niks, totdat de ambulance komt. 'Pas toen die er was gingen ze de man reanimeren, maar dat was al te laat.' De garagehouder heeft het bewuste moment niet gezien, maar hem wel zien liggen op de grond. 'Ik zag hem nog wel bewegen toen de politie had geschoten, hij leefde toen nog wel.' De 36-jarige man overlijdt en de Rijksrecherche neemt daarna het onderzoek van de politie Den Haag over.

Reactie Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie wil zolang het onderzoek loopt niet reageren op de zaak.

