Studeren in coronatijd: 'Vooral voor eerstejaars is het mentaal lastig te verwerken'

Online lessen en geen studentenfeesten. Het studentenleven is door corona compleet veranderd. Minister Ingrid van Engelshoven liet de Tweede Kamer dinsdag weten zich zorgen te maken over het welzijn van studenten. 'Vooral voor eerstejaars is het mentaal best moeilijk om alles te verwerken', vertelt studente Susanne de Boer. We spraken meerdere studenten over hun leven in coronatijd.

'Ik heb veel praktische vakken en dat kan nu allemaal een stuk minder', vertelt Nick Tijsterman uit Rijnsburg over zijn opleiding aan de Leidse Hogeschool. Hij zit in zijn laatste jaar en studeert chemie. 'Ik heb klasgenoten die hun lessen vanuit bed volgen en de camera niet meer aanzetten. Dat maakt het een stuk lastiger om jezelf te motiveren om je wel aan te kleden en echt op te letten tijdens de les.'

Xander Lichtendahl volgt de opleiding Technicus Electrische Installaties Woningen & Utiliteit op het ROC Mondriaan. De Hagenaar heeft minimaal een dag in de week online les. 'Ik heb veel praktijkvakken, dus ik heb nog wel veel op school les. Al kan het zijn dat andere studenten de prioriteit krijgen, bijvoorbeeld omdat ze examens hebben.'

Duo-opdrachten

Ook op de universiteit zijn de lessen nu voornamelijk online, vertelt de Delftse studente geneeskunde Susanne de Boer. 'Daardoor komt de informatie bij ons toch op een hele andere manier over dan tijdens normale lessen', legt ze uit.

Voor Xander zitten de problemen tijdens de lessen thuis vooral in de communicatie. 'We hebben veel duo-opdrachten, dus dan moet je met je docent praten en met je klasgenoten. Dat is soms lastig. En we moeten veel presentaties geven. Dan moeten mensen hun scherm delen en dat is weleens rommelig, waardoor lessen veel lastiger te volgen zijn.'

Stageplek onvindbaar

Nick mist vooral de structuur van zijn normale leven. 'Ik moet nu echt bedenken wat ik ga doen. Structuur is voor mij belangrijk, dus ik sta elke ochtend om 7.30 uur op om tot 11.00 uur aan school te zitten. Daarna ga ik altijd lunchen en wandelen om de rest van de middag stages te zoeken.'

Met de stage is het belangrijkste struikelpunt voor studenten door corona genoemd. De hbo'er zit in het laatste jaar van zijn opleiding, maar kan maar geen stageplek vinden. 'Ik ben nu twintig uur per week aan het zoeken naar een stageadres, maar het lukt maar niet. Bijna alle bedrijven geven corona als reden dat ze niemand aan kunnen nemen. Dat is wel frustrerend, maar ik snap wel dat de hogeschool er niet magisch ineens honderd stageplekken bij kan toveren. Als het me nog lukt om dit jaar een stage te vinden, dan zou ik nog wel op tijd af moeten kunnen studeren, maar anders gaat dit betekenen dat ik een jaar vertraging op ga lopen.'

Besmet met corona

Susanne loopt voor haar opleiding coschappen in diverse ziekenhuizen in Nederland. 'Die gaan tot nu toe gelukkig wel door, maar ze zijn wel aan het nadenken over wat ze gaan doen als het aantal besmettingen toch weer omhoog gaat. Ze willen de coschappen niet meer stopzetten, maar we zouden dan bijvoorbeeld een aantal zelfstudiedagen per week thuis gaan krijgen en nog maar een paar dagen naar het ziekenhuis mogen.'

De Delftse kreeg tijdens haar opleiding op een heel andere manier te maken met corona, ze liep het virus namelijk op tijdens een van haar coschappen in Tilburg. 'We verbleven daar intern in een huis met twintig andere coassistenten, dus de kans dat daar een keer een uitbraak zou komen was erg groot. Ik heb daarna anderhalve week thuisgezeten. Gelukkig heb ik er verder niet veel van gemerkt en heb ik mijn coschap wel af kunnen ronden.'

Vreselijke rottijd

Xander had het geluk dat hij zijn stage tijdens de eerste coronagolf kon lopen. Het was volgens hem een andere stage dan normaal. 'Normaal werk je met meerdere collega's aan een klus, en nu mocht dat nog maar met twee mensen. En je mag dan ook niet elkaars gereedschap gebruiken, dus ook dat was wel een verschil met een normale stage. Maar verder is het wel goed gegaan, al was het wel raar om in de pauze aan van die lange tafels te zitten en anderhalve meter afstand van je collega's te moeten houden.'

De studenten merken de gevolgen van de coronacrisis niet alleen tijdens hun studie, maar ook in hun vrije tijd. 'Studieverenigingen organiseren veel dingen online om een beetje contact te houden, maar het blijft lastig', vertelt Nick. 'Er zijn studenten die een vreselijke rottijd hebben omdat er niks kan. Ik heb zelf geen ramen op mijn kamer, dus moet mezelf ook echt forceren om een paar keer per dag naar buiten te gaan om frisse lucht te krijgen.'

Studentenleven

Xander geeft toe dat ook hij het leven buiten school wel lastig vindt. 'Meestal ga ik met twee vrienden uit, maar dat gaat nu natuurlijk niet. Het is wat het is en we doen dan maar de dingen die we wel kunnen. Zo spreken we nog wel af om koffie te halen en dan bij te praten, maar de grote dingen zitten er nu even niet in.'

'In het studentenleven merk ik de gevolgen van corona ook heel erg', vertelt Susanne. De studente is lid van de roeivereniging. 'Ik ben een wedstrijdploeg aan het coachen en daar gaan dingen nu natuurlijk ook heel anders. Het draait nu echt alleen nog maar om de sport en de gezelligheid is eraf. Vooral voor de eerstejaarsstudenten is de impact enorm. Ze vinden het heel fijn dat ze nog wat afleiding kunnen vinden in het roeien, maar ze vinden het jammer dat er weinig echte gezelligheid is. Het is logisch, maar wel heel jammer.'

Mentaal moeilijk te verwerken

Susanne merkt dat het vooral voor die eerstejaarsstudenten een lastige periode is. 'Ze wonen net op zichzelf, moeten hard studeren en hebben heel weinig afleiding. En het moeilijkste is dat ze niet weten wanneer het weer normaal wordt. Mentaal is dat soms moeilijk te verwerken heb ik gemerkt bij sommigen.'

'Het is moeilijk om vooruit te kijken. Ik wil hierna graag naar het hbo, dus daar werk ik nu naar toe', vult Xander aan. 'Ik heb nu het geluk dat ik veel praktijklessen heb, die kun je niet thuis doen. Dus het is heel fijn dat ik naar school mag. Ik vind de opleiding die ik doe heel leuk, maar ik heb nu echt meer zin om naar school te gaan dan voor corona.'

