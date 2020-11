Extra steun voor particuliere musea: 'Binnen huidige regels kun je niet meer publiek ontvangen'

Tijdens een werkbezoek aan het Haagse Panorama Mesdag onderstreepte cultuurminister Ingrid van Engelshoven donderdag nog eens dat ook particuliere musea financiƫle steun nodig hebben van de overheid. 'Ik ben heel blij dat het publiek hier ook weer naar binnen kan, maar hier is echt extra steun nodig. Want binnen de huidige regels kun je niet meer publiek hebben.'

In tegenstelling tot de rijks- en gemeentemusea ontvangen particuliere musea geen structurele subsidie en dus zijn ze volledig aangewezen op de inkomsten van de bezoekers. Door de coronacrisis lijdt Panorama Mesdag volgens directeur Minke Schat dan ook grote verliezen: 'Normaal mogen we op jaarbasis zo'n 140.000 tot 150.000 bezoekers verwelkomen. Nu stevenen we af op 47.000, misschien 50.000 bezoekers. Dus dat is een daling van 66 procent.'

Omgerekend is dat een verlies van bijna een miljoen euro op jaarbasis. Dankzij de NOW-regeling eerder dit jaar wordt het tekort nu geschat op 400.000 euro. Om de coronacrisis door te komen, zijn dus extra financiële middelen nodig. En daar wordt volgens Schat hard aan gewerkt. 'Andere bedrijfsmodellen zijn we natuurlijk mee bezig, zoals het opzetten van een particuliere sponsoring. We zetten alles op alles, we zijn zeer strijdbaar om die crisis door te komen.' Extra blij is de museumdirecteur dus ook met de extra financiële steun voor de particuliere musea van de overheid.

20 miljoen euro

Daarbij gaat het om een bedrag van in totaal 20 miljoen euro die is toegezegd. Hoe die verdeeld gaat worden, is nog niet duidelijk. Van Engelshoven: 'Gesubsidieerde musea krijgen ook extra steun. En we gezien hebben dat er heel wat musea zijn, zoals dit Panorama Mesdag, die hele waardevolle collecties hebben, maar die volledig afhankelijk zijn van het publiek. Daar valt heel veel weg, dus die moeten we ook een handje helpen. Zonder die steun komen ze deze crisis niet goed door.'

Schat hoopt, samen met de cultuurminister, dat de musea niet nog een keer voor korte of langere tijd de deuren moeten sluiten, zoals de afgelopen twee weken. 'Als we weer open mogen met een museumprotocol, wat we eigenlijk van juni tot oktober hebben gedaan, dan hebben we de prognose gesteld dat we 2021 nog goed doorkomen, maar dan zou in 2022 het doek vallen als we niet terug gaan naar normaal.'

