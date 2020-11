Betere samenwerking ziekenhuizen: geen problemen meer bij acute opvang coronapatiënten

Ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten in de regio's Haaglanden en Leiden hebben afspraken gemaakt om coronapatiënten te verdelen. Dat zegt Geesje van Woerden, spoedeisendehulp-arts bij HMC Westeinde in Den Haag. Die samenwerking kwam op gang nadat het enkele keren bijna misging. Omroep West keek mee bij de afdeling Spoedeisende Hulp.

HMC Westeinde heeft een van de grootste SEH-afdelingen van de regio. In totaal zijn er 33 kamers. Op donderdag zijn er elf kamers in gebruik voor coronaverdachte patiënten. Als die vol liggen en er moet meer bij, dan kan er worden doorgeschoven naar 'de andere kant'. Daar moet dan wel plek voor zijn. 'Alle kamers zijn eenpersoons en de deur kan dicht, dus ze zijn geschikt voor coronapatiënten', zegt Van Woerden.

Over de gang rijdt ambulancepersoneel een oudere vrouw op een brancard een kamer in. Nu kan de afdeling de vraag aan. Maar er was een tijd dat duidelijk werd dat er geen enkele patiënt meer bij kon. 'Ja, dat is verschrikkelijk', zegt Van Woerden. 'Dat is de reden dat je SEH-arts bent, om altijd iedereen te kunnen opvangen samen met je team.' Maar de afgelopen maanden was dat niet vanzelfsprekend.

Linksaf is corona

Geesje van Woerden loopt in haar witte jas met een mondkapje op door de gangen van de spoedeisende hulpafdeling van het Haagse 'Westeinde'. Haar dienst begint over ongeveer een half uur. Uit haar borstzakje steekt een mobiele telefoon, een otoscoop en een spatbril. Haar badge bungelt eronder. Op computerschermen flikkeren rode balkjes, blauwe balkjes en gele balkjes.

Dit is de coronavleugel van de spoedeisende hulp. In het HMC Westeinde is de SEH - dat staat voor Spoedeisende Hulp - opgesplitst. Wie met coronaklachten binnenkomt gaat via de ingang linksaf. Rechtsaf is gereserveerd voor de niet-coronagerelateerde klachten.

'Minder ziek dan in de eerste golf'

Patiënten die sinds september, dus in de tweede golf, werden binnengebracht in het ziekenhuis waren minder ziek dan tijdens de eerste golf die in maart begon. 'Ik denk dat dat komt omdat mensen zich eerder konden laten testen. Dan weet je dat je corona hebt en ben je alerter als de situatie verslechtert.' De meeste patiënten die binnenkomen op de SEH stromen door naar de verpleegafdelingen, en niet naar de intensive care zoals bij de eerste golf.

Als op de SEH alles vol ligt, de verpleegafdeling niemand meer kan opvangen en ook de ic volledig bezet is, kan er simpelweg niemand meer bij. Ambulances met patiënten worden dan geweigerd. 'Maar als wij zeggen dat we vol liggen en er komt een ambulance aan met iemand die echt niet verder kan rijden, dan vangen we die toch op. We stabiliseren de patiënt en dan gaat hij van hieruit verder', zegt Van Woerden. 'Anders gaan ambulances met situaties geconfronteerd worden waarbij mensenlevens op het spel komen te staan, en dat kan echt niet', voegt ze eraan toe.

Kantje boord

Zover is het in het HMC niet gekomen. 'Maar', zegt de SEH-arts: 'Het was wel enkele keren kantje boord'. Daar is van geleerd. Huisartsen, ambulancediensten en de ziekenhuizen in de regio Haaglanden en Leiden hebben nu afspraken gemaakt. Van Woerden: 'Een coronapatiënt kan in principe in ieder ziekenhuis terecht, maar ieder ziekenhuis heeft ook zijn eigen specialisme. Als iedereen hier aanrijdt kunnen wij niets meer kwijt. Door de afspraken is de druk echt minder geworden.'

Als ambulances niet terechtkunnen in het centrum van Den Haag, worden die doorgestuurd naar andere ziekenhuizen in de regio. Om weer plek te maken in het ziekenhuis, worden patiënten van de verpleegafdelingen naar andere delen van het land overgeplaatst. 'Groningen, Leeuwarden en Maastricht. We hebben echt alle uithoeken van het land gezien.' Van Woerden zegt dat daarmee tijd wordt 'gekocht'.

Zelf niet ziek

Ondanks haar werk op de SEH met coronapatiënten is Van Woerden zelf niet ziek geweest. 'Nog niet, ik zit er bijna op te wachten', zegt ze en ze lijkt te grijnzen onder haar blauwe mondkapje. Wel heeft ze zeven coronatests achter de rug. 'Ik vind het elke keer weer vervelend, die test.' Ook verpleegkundige Inge Nieterink heeft nooit corona onder de leden gehad. En allebei vinden ze het werk nog altijd leuk, zeggen ze.

Van Woerden: 'Dit is het mooiste vak wat er is. We hebben hier een geweldig team met artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen.' Verpleegkundige Nieterink vult aan: 'Hier op de afdeling proberen we het wel te verdelen. Dus als je een aantal dagen achter elkaar werkt, dat je niet elke keer op de Covid-kant staat.' Het opvangen van coronapatiënten is niet wezenlijk anders dan het 'normale' werk, maar wel intensiever. Dat komt omdat deze mensen langer op de SEH liggen en dus meer aandacht krijgen. 'En sinds februari is het een continue stroom en die blijft gewoon komen', aldus SEH-arts Geesje van Woerden.