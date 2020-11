Alphense gevangenis plaatst net over luchtplaats om gooien van smokkelwaar te voorkomen

De stalen constructie is sinds kort gespannen over de luchtplaats, die redelijk dicht bij de openbare weg ligt. 'Op deze manier voorkomen we dat spullen ongecontroleerd naar binnen komen', zegt Cees Niessen, directeur van de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn tegen mediapartner Studio Alphen. Met grote regelmaat werden er eerder drugs, telefoons en wapens over de gevangenismuren gegooid. 'Dus vandaar dat de luchtplaats nu netjes overkapt is en we zijn bezig met een tweede.'

Een net spannen om spullen op te vangen. Het klinkt eenvoudig, maar het bleek een hele uitdaging te zijn. 'Alleen het gewicht al wat hier staat en hangt, dat is behoorlijk wat.' Zo is het mogelijk om op het net te lopen, om er spullen vanaf te halen die toch over de muren worden gegooid.

'Fors bedrag, maar goede investering'

'Het heeft deels ook te maken met geld, een geldkwestie. Dit kost zo'n anderhalf miljoen euro.' De gevangenisdirecteur noemt het een fors bedrag, maar vindt het een waardevolle investering. 'Een gedetineerde moet niet met drugs bezig zijn of met anderen zaken, maar moet bezig zijn met zijn detentie en uiteindelijk daarmee aan het werk zijn. En als we dat hiermee kunnen voorkomen dan is dat in die zin een goede investering, denk ik.'

John Bruin, plaatsvervangend hoofd beveiliging, is enthousiast over het net. 'Als gedetineerden luchten is er toezicht. Zij hoeven nu iets minder te letten op spullen die over de muur heen komen, waardoor ze zich meer kunnen concentreren op de gedetineerden', legt Bruin uit. 'Iedere gevangenis die met dit probleem te maken heeft, kan ik dit aanraden.'

