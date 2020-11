OM eist voorwaardelijke celstraf voor Hagenaar (71) die zijn vrouw met bijl sloeg

Een 71-jarige Hagenaar heeft donderdag in de rechtbank 565 dagen cel - waarvan 365 voorwaardelijk - tegen zich horen eisen. De man wordt verdacht van een poging tot doodslag in februari 2018. Hij was destijds depressief en zou in een vlaag van verstandsverbijstering zijn vrouw met de achterkant van een bijl op haar hoofd hebben geslagen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) trok hij na de klap met de bijl de gasleiding in hun woning in de Cronjestraat in Den Haag los en sneed hij zijn eigen keel door. Een explosie bleef uit en het stel overleefde de situatie.

Enige tijd voor het drama was de man betrokken bij een auto-ongeluk waarbij hij hersenschade opliep. Hij werd hierdoor trager dan voorheen en volgens het OM leidde dat mogelijk tot zijn depressiviteit en de uiteindelijke geweldsexplosie. Zelf zegt hij zich niets te kunnen herinneren van die bewuste dag en hij zou erge spijt hebben.

Herhaling niet uitgesloten

De 71-jarige Hagenaar werd ter plekke aangehouden en zat een half jaar in voorlopige hechtenis. Daarna werd hij een jaar behandeld in een gesloten instelling. Wat hem precies mankeert, hebben de deskundigen echter niet kunnen vaststellen. Hierdoor kan herhaling niet helemaal worden uitgesloten, waardoor het volgens het OM belangrijk is dat de man behandeling blijft krijgen en een meldplicht heeft bij de reclassering. Hij woont nog steeds samen met zijn vrouw.

De officier van justitie denkt niet dat een extra celstraf iets zou toevoegen in het proces. 'Het belangrijkste is dat de ambulante behandeling wordt voortgezet', zij hij donderdag in de rechtbank. Hij eiste daarom 565 dagen cel, waarvan 365 voorwaardelijk. Omdat de verdachte al 200 dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug de cel in. De voorwaardelijke straf dient volgens het OM als extra stok achter de deur om op het rechte pad te blijven.

De uitspraak is over twee weken.