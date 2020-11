Haags Historisch Museum krijgt bijna miljoen euro voor restauratieplan

'Helaas voldoet het rijksmonument waar het museum in gehuisvest is, niet meer aan de eisen van de tijd én niet meer aan de eisen van de huidige museumbezoeker', zegt cultuurwethouder Robert van Asten. 'e gemeente. 'De ligging van dit museum midden in het Museumkwartier met uitzicht op de Hofvijver en het Binnenhof is fantastisch maar het rijksmonument is ernstig aan renovatie toe.'

'Ik ben enorm blij dat we met een restauratieplan een grote stap kunnen zetten in het vernieuwingsproces van het museum', laat directeur van het museum, Tjeerd Vrij, weten. 'We zitten in een prachtig historisch pand op een toplocatie, maar met name de het interieur heeft veel aandacht nodig, het voldoet niet meer aan de huidige museale eisen en de verwachting van bezoekers.'

Geld beschikbaar door restauratiefonds

Het rijksmonument aan de Hofvijver wil een aansprekend en relevant museum 'zijn én blijven voor een breed en divers publiek'. De ruimtelijke en klimatologische omstandigheden in het gebouw zijn alleen niet op orde. Met de bijdrage van bijna een miljoen euro van de gemeente kan het museum een definitief ontwerp maken en zo de eerste stappen zetten naar de renovatie.

Het geld dat beschikbaar wordt gesteld komt van een rekening van de gemeente bij het Nationaal Restauratiefonds, een fonds bedoeld voor de restauratie en instandhouding van monumenten.

